Rally Paraguay 2025: Fourmaux sbaglia e Ogier rafforza la leadership

Subito un avvio di giornata ricco di novità nella domenica del Rally Paraguay 2025. La SS16 è stata vinta da Sebastien Ogier e il francese ha fatto un deciso balzo verso la vittoria. Adrien Fourmaux ha infatti commesso un errore ed è scivolato a 29 secondi di distanza. Alle sue spalle Ott Tanak ritrova il podio virtuale scavalcando Elfyn Evans in un duello importante in ottica Mondiale. Dietro, nel WRC2 Oliver Solberg torna al comando dopo aver perso la leadership nella giornata di venerdì, ma Robert Virves e Yohan Rossel restano vicinissimi. Alle 15 e alle 16 le prossime due speciali, prima della Power Stage finale.

RALLY PARAGUYA 2025, CLASSIFICA DOPO SS16

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 2:29:10.2 2 Adrien Fourmaux Hyundai +29.2 3 Ott Tanak Hyundai +39.3 4 Elfyn Evans Toyota +41.5 5 Thierry Neuville Hyundai +48.2 6 Kalle Rovanpera Toyota +2:22.9 7 Sami Pajari Toyota +3:32.9 8 Oliver Solberg Toyota +6:01.5 9 Robert Virves Skoda +6:04.3 10 Yohan Rossel Citroen +6:05.6

WRC RALLY PARAGUAY 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

L'ultima giornata del Rally Paraguay 2025 prevede circa 80 km cronometrati, distribuiti su due prove da ripetere due volte. Molto particolare la Mision Jesuitica Trinidad, valida anche come Power Stage, che presenta un tracciato tecnico caratterizzato da continui cambi di ritmo e fondo, con un passaggio spettacolare su un ponte al terzo chilometro e un insolito arrivo sulle pietre di un tratto in pavé. Sarà una giornata ricca di tensioni, con tutti i verdetti ancora aperti dopo che le forature di ieri hanno stravolto la classifica: Sebastien Ogier è ora leader e deve guardarsi le spalle dal connazionale Adrien Fourmaux, mentre dietro è lotta aperta per il terzo gradino del podio tra Elfyn Evans e Ott Tanak, con in palio punti pesanti in ottica lotta per il titolo. Da seguire poi Kalle Rovanpera, la cui classifica è stata pesantemente condizionata dalla foratura nel finale di ieri e che proverà a fare incetta dei punti della domenica per limitare i danni. Battaglia apertissima anche nel WRC2, con Oliver Solberg che tenta di completare la sua rimonta passando anche Robert Virves e tenendosi alle spalle Yohan Rossel.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS16 Bella Vista 1 21.25 km 08:29 13:29 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 18.50 km 10:05 15:05 SS18 Bella Vista 2 21.25 km 11:02 16:02 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 18.50 km 13:15 18:15

31/08/2025