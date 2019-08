Autore:

Andrea Minerva

FLYING CITROEN Il “Finlandia” è il rally più veloce del mondo, quello dove le traiettorie per impostare gli infiniti salti che compongono le prove speciali diventano millimetricamente importanti. In questa gara, pochi centesimi persi rischiano di diventare inesorabilmente irrecuperabili. E’ per questo motivo che il Citroen Total World Rally Team ha preparato con estrema cura e attenzione il nono appuntamento del Campionato Mondiale Wrc. L’obiettivo principale è quello di consentire ad Ogier e alla Citroen C3 Wrc di riprendere la corsa verso quello che per il pilota francese sarebbe il settimo titolo iridato piloti consecutivo. Oltre a questo, un altro focus è favorire il miglioramento delle prestazioni del pilota di casa, il finlandese Esapekka Lappi, per rilanciare la rincorsa anche sul fronte della classifica riservata ai Costruttori. Allo stato attuale Citroen Racing vanta in questa stagione sette podi stagionali e due vittorie: Montecarlo e Messico. Il Rally di Finlandia rappresenta quindi un’ottima occasione per tornare al successo. Tra l’altro non va dimenticato che proprio lo stesso Ogier è stato uno dei pochi piloti del sud Europa ad aver vinto questa gara, nel 2013. Per darvi la dimensione dell’impresa, vi basti sapere che su un totale di 68 edizioni di questo rally, i piloti finlandesi hanno trionfato in 55 occasioni. Per quello che riguarda l’ordine di partenza di questo Rally di Finlandia, Ogier scatterà dalla seconda posizione mentre Lappi partirà dall’ottava, che grazie al clima secco potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa.

EVOLUZIONE ANTERIORE Il Citroen Total World Rally Team si appresta ad affrontare il Rally di Finlandia dopo un lungo lavoro dedicato allo sviluppo della Citroen C3 Wrc. Chi pensava che tecnici e ingegneri di Citroen Racing avrebbero proposto sostanziose novità sotto il profilo aerodinamico è rimasto deluso. Ma lo sforzo compiuto è stato ugualmente proficuo e in particolare ampiamente dedicato alla realizzazione di nuove componenti meccaniche studiate appositamente per gestire l’assale anteriore attraverso varie opzioni di set-up. La possibilità di usufruire di una gamma molto ampia di regolazioni e configurazioni potrebbe dimostrarsi un’arma vincente, sia per Ogier che per Lappi. Non va poi dimenticato che lo stesso Lappi ha da poco preso parte al Rally dell’Estonia, dalle prove speciali con caratteristiche molto simili a quelle della gara finlandese. Il Citroen Total World Rally Team ha poi svolto le ultime rifiniture con tre giorni di test in Finlandia. Ora vi proponiamo le interviste di Pierre Budar, Direttore di Citroen Racing e del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier, pilota del Citroen Total World Rally Team, raccolte pochi giorni prima della gara.

Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing

"Con l’andatura sostenuta e gli scarti infinitesimali, questo Rally, che non somiglia a nessun’altro, deve essere affrontato con fiducia e non permette giri di osservazione. L’abbiamo preparata al meglio partecipando al Rally di Estonia, e abbiamo affinato ulteriormente il set up della C3 WRC nel corso dei tre giorni di test in Finlandia, su piste molto simili a quelle che ci aspettano in gara. Per l’occasione abbiamo inserito una modifica all’assale anteriore, per permettere ai nostri piloti un range di regolazioni ancora più interessante. Con i nostri due piloti che hanno già vinto la prova in precedenti edizioni partiamo nelle migliori condizioni per ricominciare a conquistare podi. "

Sébastien Ogier, Pilota diCitroën Total WRT

" Questo Rally, disputato praticamente nel giardino di casa di uno dei nostri principali concorrenti, si preannuncia molto duro. Ho ricaricato le batterie nella pausa estiva, e lo affronto come sempre con spirito vincente. Le alte velocità lo rendono uno dei Rally in cui il feeling con la vettura è determinante. E dopo i test al volante della C3 WRC mi sento decisamente in sintonia con l’auto. L’upgrade introdotto in questa gara ci consentirà migliori possibilità di set up per il proseguimento della stagione. "