Doppio ingaggio per Hyundai: arrivano Suninen e Lindholm

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, la Hyundai era prossima ad annunciare il pilota che andrà a sostituire Craig Breen, tragicamente scomparso ad aprile in un test di preparazione al Rally Croazia. La squadra coreana ha confermato quanto era emerso, puntando sia su Teemu Suninen sia su Emil Lindhom.

SUNINEN PROMOSSO Ad alternarsi con Dani Sordo al volante della i20 N Rally1 sarà Suninen, 29enne finlandese che quest'anno stava partecipando al mondiale WRC2 con una Hyundai i20 N Rally2. Per lui non sarà un esordio nella massima categoria: tra il 2018 e il 2020 ha già gareggiato con Ford, ottenendo anche tre podi. Per ora è stata confermata la sua presenza nei Rally Estonia e Finlandia, due appuntamenti su sterrati da percorrere ad alta velocità.

LINDHOLM INGAGGIATO Diverso il discorso per il connazionale Lindholm. Il 26enne, campione in carica del WRC2, lascia la Skoda del team Toksport e viene ingaggiato dalla Hyundai, con la quale proseguirà nella difesa del titolo con la i20 N Rally2. Il suo esordio con i nuovi colori avverrà in Estonia.

UNO SGUARDO AL FUTURO Il doppio ingaggio ufficializzato oggi fa parte di una strategia di Hyundai per allargare il proprio pool di piloti, preparandosi anche alle sfide della prossima stagione. Il team principal Cyril Abiteboul ha spiegato: ''Il programma di sviluppo di Hyundai Motorsport Driver non è qui per colmare una lacuna, ma è invece una piattaforma strategica per garantire che Hyundai abbia più scelte e opzioni tra i giovani piloti disponibili. Abbiamo già un'entusiasmante scuderia di talenti con Teemu ed Emil e non vedo l'ora di supportare la loro crescita mentre iniziamo a sviluppare ulteriormente il programma''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2023