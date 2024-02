Ferrari, gli obiettivi della seconda stagione con la 499P: "Conquistare più successi"

Si avvicina l'inizio del FIA WEC 2024, con il Prologo in programma questo fine settimana e la prima gara, la 1812 km del Qatar, che prenderà il via sabato 2 marzo. La squadra Ferrari - AF Corse, dopo l'ottimo debutto del 2023, è chiamata a confermarsi ad alto livello e non nasconde le sue ambizioni.

WEC 2024, presentazione livrea Ferrari 499P

OBIETTIVI AMBIZIOSI Durante l'interno il team ha deciso di non spendere alcun gettone di sviluppo sulla 499P, preferendo concentrarsi sul lavoro nei test invernali e al simulatore per migliorare il pacchetto della scorsa annata, ritenuto ancora dalle grandi potenzialità. Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti Ferrari, non nasconde le ambizioni della Ferrari e sottolinea l'importanza di avere, a partire da quest'anno, una terza 499P in pista (gestita da AF Corse): ''Nel 2024 il nostro obiettivo è di confermare i risultati positivi ottenuti lo scorso anno, non solo provando a vincere di nuovo la 24 Ore di Le Mans, ma cercando di conquistare più successi nell’arco dell’annata. Un’impresa che non sarà facile ma che proveremo a completare con tutte le nostre forze. Da questo punto di vista, la terza 499P al via ci consentirà di avere la possibilità di raccogliere molte più informazioni e più velocemente. Ci aspettiamo molto da questa vettura, sia in termini di risultati che di contributo allo sviluppo''.

TITOLO CONTESO Gli equipaggi a cui saranno affidate le due 499P ufficiali sono gli stessi che ben si sono comportati nel 2023. La vettura numero 50 ha chiuso al terzo posto della classifica Piloti, un risultato che secondo il pilota Antonio Fuoco deve fare da base di partenza per traguadi ancora più prestigiosi: ''Il 2023 è andato in archivio come un’ottima stagione chiusa al terzo posto in classifica Piloti. Guardiamo all’imminente inizio del nuovo campionato con l’ambizione di fare del nostro meglio che significa provare a vincere il titolo iridato e di tornare a Le Mans determinati a gareggiare per il successo nella 24 Ore più famosa al mondo''. Il suo compagno di squadra Nicklas Nielsen, che con Miguel Molina completa l'quipaggio, sottolinea come la competizione sarà ancora più agguerrita, con l'arrivo nel campionato di altri prestigiosi marchi automobilistici: ''L’obiettivo per la stagione 2024 è quello di fare uno step in avanti rispetto allo scorso anno. Ovviamente siamo consapevoli che non sarà un’impresa semplice, anche in funzione dell’ingresso di nuovi Costruttori nella classe Hypercar. Sarà quindi una grande sfida per tutti noi e, al contempo, non mancheranno le motivazioni per spingerci a fare del nostro meglio''.

WEC 2024, presentazione livrea Ferrari 499P: equipaggio #50 Fuoco, Nielsen, Molina

IN CERCA DEL BIS La vettura numero 51 nel 2023 ha compiuto l'impresa di trionfare nella 24 Ore di Le Mans, cinquant'anni dopo l'ultima partecipazione della Ferrari nella mitica gara francese. Antonio Giovinazzi vorrebbe ovviamente fare il bis, ma sottolinea come quest'anno le ambizioni si allarghino al titolo mondiale: ''Per la stagione 2024 gli obiettivi sono ambiziosi: vorrei rivincere la 24 Ore di Le Mans e provare a conquistare il titolo mondiale che sarebbe un traguardo straordinario per Ferrari. L’anno scorso abbiamo compiuto un’impresa eccezionale alla 24 Ore, ora proveremo a fare ancora di meglio lottando per la vittoria iridata''. L'equipaggio a forte trazione tricolore comprende anche, oltre al britannico James Calado, l'esperto Alessandro Pier Guidi. Il piemontese sottolinea come la stagione 2024 presenti diverse sfide in più: ''Quest’anno abbiamo una gara in più rispetto al 2023, portando a otto le sfide iridate: questo è un aspetto positivo perché ti fornisce qualche possibilità in più per recuperare in caso di episodi poco fortunati in gara. Il calendario include due piste sulle quali non abbiamo mai gareggiato con le Hypercar (Imola e San Paolo, ndr) dove non mancheranno le incognite, in particolare perché non abbiamo riferimenti assoluti sulle nostre prestazioni e quelle dei nostri avversari''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/02/2024