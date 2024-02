Nuovo look per la Ferrari 499P: ecco la livrea 2024

La Ferrari ha scelto la data del 18 febbraio, giorno del compleanno del fondatore Enzo Ferrari, per svelare svelato la livrea della hypercar 499P che sarà protagonista della stagione 2024 del campionato mondiale FIA WEC. Le scelte cromatiche uniscono tradizione e innovazione, richiamando la storia recente ma introducendo anche elementi innovativi.

WEC 2024, presentazione livrea Ferrari 499P

TRIBUTI AL PASSATO La livrea è ovviamente caratterizzata dall'immancabile Rosso Racing, studiato ad hoc per la nuova stagione, dal tono intenso e profondo. Si tratta di una versione rielaborata del colore della Ferrari F2007 con la quale la Scuderia di Maranello ha conquistato i due titoli mondiali di F1 ormai 17 anni fa. Rispetto ad allora si tratta di un rosso lucido, che meglio si adatta alle esigenze di visibilità per una vettura impegnata in gare che si svolgono in parte in notturna. In abbinamento troviamo il Giallo Modena, già apprezzato lo scorso anno, per uno schema cromatico che continua a celebrare il passato ricordando la Ferrari 312 PB, ultimo prototipo a gareggiare nel Mondiale nell'anno 1973, prima del ritorno a 50 anni esatti avvenuto nella passata annata.

WEC 2024, presentazione livrea Ferrari 499P: equipaggio #51 Calado, Giovinazzi, Pier Guidi

ESALTARE IL CORPO VETTURA Lo schema compositivo della livrea è stato aggiornato con l'intento di esaltare il corpo della vettura e l'abitacolo con due blocchi di colore sfalsati, con un design che sappia esaltare le linee e la tridimensionalità delle geometrie. Come sottolineato dalla Ferrari, il Giallo Modena “abbraccia” per intero l’abitacolo, sottolineandone la centralità da un punto di vista fisico e simbolico, mentre linee, stilemi grafici inediti e bande orizzontali del medesimo colore contribuiscono a enfatizzare il concetto di dinamismo e velocità espandendosi sia nella parte bassa del bodywork – in prossimità dei passaruota posteriori – sia sulla parte sommitale della pinna centrale, sia all’interno delle piastre di chiusura dell’ala posteriore.

WEC 2024, presentazione livrea Ferrari 499P: equipaggio #50 Fuoco, Nielsen, Molina

PILOTI CONFERMATI Le vetture numero 50 e 51, grandi protagoniste lo scorso anno al debutto nella competizione con la perla del successo nella 24 Ore di Le Mans, saranno affidate agli stessi equipaggi, formati rispettivamente da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen e da Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. Il debutto in pista è previsto nel prossimo weekend del 24-25 febbraio al Lusail International Circuit, in Qatar, quando è in programma il Prologo. La stagione vera e propria inizierà la settimana successiva con la 1812 km del Qatar, primo degli 8 appuntamenti in calendario.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2024