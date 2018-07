Autore:

Simone Dellisanti

ECCOLA Le piste italiane (e non solo) presto vedranno scendere sui loro tracciati la Fiat Tipo TCR. Fiat non è nuova al mondo delle vetture turismo, dal 2016 è presente nel Campionato Italiano Turismo TCS, l'Alfa Romeo Mito militante nella classe 1.4. Ora è giunto il tempo per la Tipo di scendere in pista per far mangiare la polvere agli avversari.

DAL BISCIONE La Tipo TCR è stata ideata e costruita, sotto la supervisione di Fiat, dal team Tecnodom, capeggiato dall'ingegnere Roberto Zampieri, capo collaudatore di Abarth. Il cuore pulsante della Fiat Tipo TCR è mosso dallo stesso motore Alfa Romeo 1.7L utilizzato anche dall'Alfa Romeo Giulietta TCR, il tutto abbinato al cambio sequenziale Sadev.

PER TUTTI Il pilota Kevin Giacon e suo fratello Jonathan Giacon, hanno già avuto modo di provare e toccare con mano la Tipo TCR, dichiarando: "E' ben costruita e ha un grande potenziale. Attualmente stiamo svolgendo test con diversi tipi di pneumatici, perché il nostro obiettivo è quello di fornire la vettura alle squadre che corrono nelle diverse serie TCR. Stiamo già costruendo altre due macchine e abbiamo ricevuto richieste dalla Turchia e dal Sud America". Il team principal di Tecnodom Sport, Domiziano Giacon, ha aggiunto: "Vogliamo organizzare un evento ad Adria ed invitare le squadre a scoprire e provare la Tipo".