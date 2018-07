Autore:

Marco Congiu

QUELLO CHE SAPPIAMO La fortunata esperienza di Sergio Marchione alla guida di FCA, lo sappiamo, è oramai al capolinea. Il manager italocanadese, dopo anni di successi, è intenzionato ad abbandonare il gruppo che è riuscito a risollevare dai primi anni 2000 dall'orlo della bancarotta, portandolo a diventare uno dei colossi mondiali dell'automotive. Sabato mattina, secondo quanto riportato da Automotive News Europe, il Gruppo FCA e Ferrari hanno riunito i rispettivi Consigli di Amministrazione per definire le future figure chiave a livello di top management. Ecco, secondo la rivista, chi possono essere gli eredi di Marchionne.

CAMILLERI IN FERRARI Lo ripetiamo: mancano ancora conferme ufficiali sia da parte di FCA che da parte di Ferrari, ma secondi i primi rumors sulla poltrona più importante di Maranello dovrebbe sedersi Louis Carey Camilleri, ex top manager Philip Morris, azienda da tempo immemore legata a doppio filo con Ferrari. Camilleri dovrebbe ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, con John Elkann nei panni di nuovo Presidente Ferrari.

OMBRE SU FCA Se per Ferrari lo scenario sembra definito, a rimanere nel mistero è invece FCA. Come riportato da Quattroruote, il gruppo preferisce non commentare la notizia, ma secondo Automotive News Europe i dirigenti Fiat Chrysler sarebbero stati convocati a Torino per indicare il nuovo Amministratore Delegato successore di Sergio Marchionne.

SCENARI POSSIBILI L'ultima apparizione di pubblico di Sergio Marchionne è datata 26 giugno, quando presenziò alla consegna della Jeep Wrangler destinata ai Carabinieri. Da allora il manager, 66 anni, non è più stato rintracciato dai media. Marchionne, secondo i ben informati, sarebbe ospite di una clinica svizzera per riprendersi da una recente operazione alla spalla. Nelle ultime ore si sono susseguite una serie di indiscrezioni e relative smentite da parte di FCA sul nome del suo successore: da una parte Dagospia affermava di un passaggio di testimone con Vittorio Colao, numero 1 di Vodafone, mentre Lettera43 indicava l'ipotesi di una momentanea ridistribuzione degli incarichi e delle competenze in attesa che si presentasse una figura forte all'orizzonte. Secca smentita di FCA in entrambi i casi: il Gruppo sottolinea che l'erede di Marchionne sarà indicato da una figura dell'attuale top management. In pole position troviamo Richard Palmer, Mike Manley – numero 1 di Jeep – e Alfredo Altavilla, Responsabile Emea di FCA.