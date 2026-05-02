Addio Alex Zanardi: un esempio per tutti

Alex Zanardi è morto. All’età di 59 anni, il campione bolognese si è spento ieri nella sua città. La notizia, comunicata oggi dalla famiglia e dall’associazione Obiettivo 3, arriva a quasi sei anni dal grave incidente in handbike del giugno 2020, che aveva segnato l’ultima fase della sua vita. Negli ultimi anni Zanardi era rimasto lontano dalla scena pubblica, seguito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò, dopo un lungo e complesso percorso di riabilitazione. Se ne va una figura centrale dello sport italiano contemporaneo, capace di attraversare mondi diversi – dal motorsport all’attività paralimpica – mantenendo sempre un approccio diretto, concreto, lontano da qualsiasi costruzione e, soprattutto, rialzandosi ogni volta di fronte alle sfide sempre più grandi che la vita gli metteva innanzi.

Alex Zanardi e la moglie Daniela

Dalla Formula 1 all’America: il pilota

Zanardi è stato prima di tutto un pilota, seguendo il più canonico dei percorsi: kart, Formula 3, Formula 3000 e poi la Formula 1, dove debutta nel 1991 con Jordan e corre con Minardi e Lotus, mettendo insieme 44 Gran Premi e un miglior risultato di sesto posto. Il suo nome, però, si consolida negli Stati Uniti, nella Formula CART, dove tra il 1996 e il 1998 vince due titoli consecutivi diventando uno dei protagonisti della categoria, realizzando un iconico sorpasso su Bryan Herta al Cavatappi di Laguna Seca che lo renderà immortale. Un contesto competitivo diverso, più fisico e spettacolare, in cui Zanardi trova rapidamente il proprio equilibrio. Il ritorno in Formula 1 con Williams nel 1999 non modifica la traiettoria di una carriera ormai definita, e infatti la scelta di tornare negli Stati Uniti è naturale.

DTM 2019, Misano: Alex Zanardi (Bmw)

Lausitzring: il punto di svolta

Il 15 settembre 2001, al Lausitzring, la sua carriera cambia però direzione. Dopo una rimonta fino alla testa della gara, perde il controllo della vettura all’uscita dei box e viene centrato a piena velocità. L’impatto è devastante: sopravvive, ma perde entrambe le gambe. Il motorsport, però, non esce dalla sua vita. Nel 2003 torna su quella stessa pista per completare simbolicamente i giri che non aveva finito, poi riprende a correre tra Gran Turismo e WTCC con vetture adattate. Non è un ritorno simbolico, ma tecnico: significa imparare di nuovo a guidare, adattare i comandi, ricostruire un metodo, e lui vince anche questa sfida, diventando pilota ufficiale BMW e partecipando anche a due GP nel DTM 2018, rientrando ai massimi livelli.

DTM, Alez Zanardi con la BMW a Misano nel 2018

Handbike, risultati e impegno

Dal 2007 era iniziata però per Zanardi una seconda carriera, questa volta nell’handbike. Partecipa a maratone, Mondiali e Paralimpiadi, ottenendo risultati di altissimo livello: a Londra 2012 conquista due ori e un argento, a Rio 2016 altri due ori e un argento, per un totale di sei medaglie paralimpiche in carriera e di ben 18 medaglie iridate, 12 delle quali d'oro. Propri grazie a questa sua attività, nasce Obiettivo 3, un progetto dedicato agli atleti con disabilità, e proseguono le iniziative benefiche legate allo sport. Un percorso costruito senza scorciatoie, in continuità con quello iniziato in pista, semplicemente in un contesto diverso. Poi l'incidente del 2020, l'eclissi dalla scena pubblica, gli ultimi anni lontano dai riflettori, affidato alle cure della famiglia. Le notizie cessano di arrivare fino a oggi, un tuffo al cuore purtroppo non del tutto inatteso. Ma quello che resta è ben più profondo di quanto sintetizzato in queste poche righe, perché Alex Zanardi è stato, soprattutto, una bella persona, un esempio che non smetterà di essere seguito e ricordato.

Alex Zanardi oro ai mondiale di paraciclismo a Emmen nel 2019