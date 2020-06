INCIDENTE IN HANDBIKE Brutto incidente per Alex Zanardi, mentre era impegnato nella Staffetta Tricolore organizzata da Obiettivo 3, un'iniziativa che coinvolge atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'episodio è avvenuto in Toscana, lungo la statale 146, nel comune di Pienza, in provincia di Siena. L'ex pilota e pluricampione paralimpico era impegnato con la sua handbike.

TRASPORTATO IN OSPEDALE Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente è coinvolto anche un mezzo pesante. Zanardi era impegnato in un tratto in discesa e ha perso il controllo della sua handbike, finendo per invadere la corsia di marcia opposta. È intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato l'atleta all'ospedale Le Scotte di Siena. Le prime notizie parlano di condizioni gravi a causa di un politrauma.

IL RACCONTO DEL TESTIMONE A raccontare la dinamica del terribile incidente è stato Mario Valentini, ct della nazionale paralimpica di ciclismo: ''La tappa arrivava a Montalcino, mancava poco. Eravamo in curva, su una discesa non difficile, si andava attorno ai 50 all'ora. Alex ha perso il controllo dell'handbike, si è ribaltato due volte e ha impattato contro un autotreno. L'urto è stato terribile. I paramedici l'hanno recuperato: era gravissimo. L'elicottero non riusciva ad atterrare quindi l'ambulanza l'ha portato in una piazzuola lì vicina dove il pilota del veivolo è riuscito a scendere e trasportarlo a Siena. È stato terribile''.

DOPPIA VITA SPORTIVA 53 anni, il bolognese si è reinventato atleta paralimpico dopo il terribile incidente del 2001 avvenuto sul circuito del Lausitzring, in Germania, nel quale perse entrambe le gambe. Da pilota, ha trionfato nel campionato americano CART nel 1997 e 1998, dopo un'avventura avara di soddisfazioni in F1 al volante di Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2005, nonostante l'handicap fisico, ha trionfato nel Campionato Italiano Superturismo. Come atleta paralimpico, sono innumerevoli i successi ottenuti, tra i quali spiccano i quattro ori conquistati nelle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Seguono aggiornamenti