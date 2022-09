Zanardi torna a casa dopo l'incendio: "Attuato un piano di recupero"

RITORNO A CASA Finalmente Alex Zanardi può riprendere a svolgere la complessa riabilitazione dal terribile incidente del giugno 2020 direttamente a casa sua. Il campione bolognese ha infatti lasciato il reparto riabilitativo dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverato dallo scorso 3 agosto dopo che un incendio divampato nell'impianto fotovoltaico della sua casa di Noventa Padovana aveva reso impossibile la sua permanenza nella villa dove risiede con la famiglia.

LE PAROLE DEL MEDICO La notizia delle dimissioni di Zanardi è stata diffusa da Giannettore Bertagnoni, direttore dell'Unità operativa complessa recupero e riabilitazione funzionale di Vicenza - Unità gravi cerebrolesioni - il quale ha spiegato come si è agito in questi 76 giorni: ''Il paziente è stato seguito secondo le modalità che contraddistinguono la nostra unità di recupero e riabilitazione funzionale, che parte da indagini diagnostiche strumentali più sofisticate per definire le condizioni del paziente e il suo potenziale di recupero. Sulla base di questo viene sviluppato e attuato un piano di recupero che è sempre personalizzato e multidisciplinare, frutto di un lavoro intensivo reso possibile dalla presenza di adeguate risorse in termini di esperienza, competenze, dotazione di personale e tecnologie''. Il centro di Vicenza è considerato tra i migliori d'Italia in questo campo e tra i più rinomati d'Europa.

VEDI ANCHE

BELLISSIMA NOTIZIA Zanardi era stato costretto al ricovero dopo che l'incendio aveva danneggiato e compromesso in modo irreparabile i macchinari che lo assistevano nella riabilitazione svolta tra le mura domestiche. Il suo ritorno a casa è stato ovviamente accolto con grande entusiamo da parenti, amici e tifosi. Il governato del Veneto Luca Zaia ha dato così la notizia attraverso i suoi canali social: ''Una bellissima notizia! Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza dopo 76 giorni di ricovero, cominciato all'inizio di agosto dopo che un incendio all'impianto fotovoltaico di casa sua aveva danneggiato i macchinati dedicati all'assistenza del campione, costringendolo al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata. Forza Alex! Bentornato a casa!''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/09/2022