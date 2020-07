FORMULA COLOR In una Formula 1 sempre più impegnata sul sociale sono state presentate nelle ultimissime ore le livree di due auto che scenderanno in pista questo fine settimana a Spielberg, dove andrà in scena con il Gran Premio d'Austria la gara inaugurale della stagione 2020. Parliamo dei nuovi inserti arcobaleno che appariranno sulla McLaren MCL35 di Sainz e Norris e sulle Mercedes-AMG GT R, ossia la Safety Car affidata alle cure di Bernd Mayländer e la Medical Car station wagon.

CORRERE UNITI La monoposto arancio e blu sarà griffata dalle strisce arcobaleno della campagna per il sociale #WeRaceAsOne sui sidepod e sull'halo, mentre la Safety Car recherà sul cofano il logo ufficiale dell'iniziativa con tanto di hashtag, oltre che sulle fiancate laterali. Oltre a questo sulla macchina di servizio ci saranno anche riferimenti a un'altra promozione della FIA per la guida sicura, con tanto di hashtag sul tetto della vettura #RoadSafety (Guida in sicurezza).

UGUAGLIANZA E INCLUSIONE Per quanto riguarda la McLaren, Zak Brown, CEO dell'azienda britannica, ha voluto spiegare con forza il messaggio: ''Supportiamo con forza la campagna #WeRaceAsOne, Formula 1 e McLaren hanno un pubblico veramente mondiale e il nostro ritorno in pista è un'opportunità che dobbiamo cogliere per avere un impatto a livello globale, aiutando le persone più colpite dalla crisi generata dal Covid-19 e opponendoci alla piaga del razzismo, cercando di costruire una cultura ancora più forte nel nostro team impregnata sui concetti di diversità, uguaglianza e inclusione''. Di seguito una ricca galleria di immagini.