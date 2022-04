Villeneuve e l'incredulità dei tifosi Ferrari: "Fanno fatica a crederci"

ANTICHI FASTI Era dall'anno di grazia 2004 che la Ferrari non iniziava così bene una stagione di F1. Nei primi tre gran premi Michael Schumacher infilò subito 3 successi, mentre Rubens Barrichello arrivò due volte secondo e una quarto. Inutile ricordarvi chi vinse i due titoli iridati a fine anno. Il Cavallino Rampante e i suoi tifosi stanno vivendo sensazioni che parevano ormai aver dimenticato e ci si comincia a chiedere se questa sia davvero l'occasione giusta per concludere il digiuno iridato che dura ormai dal mondiale Costruttori vinto nel 2008.

VILLENEUVE NON HA DUBBI Chi è sicuro che la Ferrari quest'anno abbia tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni è Jacques Villeneuve. Il figlio del mitico Gilles ha spiegato nella sua rubrica sul sito formule1.nl perché la situazione è ideale per la scuderia di Maranello: ''Perché Charles Leclerc continua a vincere, ha il campionato sotto controllo ora. Certo, mancano ancora 20 gare e tanto lavoro da fare, ma ha il suo compagno di squadra a bada, la squadra più o meno dietro di sé e un vantaggio sul principale rivale Max Verstappen''.

I TIMORI DEI TIFOSI Negli ultimi anni, la Ferrari ha vissuto cocenti delusioni, anche in stagioni partite con ottimi risultati e nonostante al volante ci fossero dei pluricampioni del mondo. Villeneuve ha raccontato l'incredulità dei tifosi Ferrari per i risultati dei primi gran premio e la loro grande paura: ''In Italia mi è stato chiesto molte volte: 'È questo l'anno, accadrà davvero?'. I tifosi fanno fatica a crederci. Puoi vederli pensare: 'Quando andrà storto?'. Sicuramente ci sono abituati, dopo gli anni di Alonso e Vettel''.

TEAM DOMINANTE Per tranquillizzare i tifosi della Rossa, Villeneuve ha analizzato l'attuale situazione dei rivali più pericolosi, ossia la Red Bull: ''La macchina è veloce, ma difficile da guidare. Per agguantare gli ultimi decimi tanto necessari nella battaglia contro la Ferrari, Max Verstappen e Sergio Perez dovranno dare il massimo. La Ferrari è leggermente più veloce, ma apparentemente più facile da guidare e da mettere a punto. Saranno ancora in testa in un fine settimana dove sono un po' meno forti. Questo è psicologicamente difficile per la Red Bull''. Il campione del mondo 1997 ha poi aggiunto una considerazione da prendere con le dovute scaramanzie se si tifa per il Cavallino Rampante: ''La Ferrari è molto veloce, infatti è la nuova Mercedes!''.

