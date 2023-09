Le immagini di Vettel sul Nordschleife al volante della Red Bull RB11

A quasi 10 anni dal suo ultimo titolo iridato, Sebastian Vettel è tornato al volante di una Red Bull per un evento unico nel suo genere. Accompagnato da David Coulthard, infatti, il quattro volte iridato ha percorso il temibile Nordschleife del Nurburgring al volante della RB7 con cui vinse il suo secondo mondiale nel 2011.

MESSAGGIO PRO CLIMA La partecipazione di Vettel è stato l'ultimo passo della sua iniziativa Race Without Trace, che si pone lo scopo di aumentare la consapevolezza dei benifici dei carburanti sintetici. Hungry Heidi, come era stata soprannominata all'epoca la RB7 dal pilota tedesco, è stata infatti opportunamente modificata per girare con un'alimentazione a e-fuel. Parlando dell'esperienza, un raggiante Vettel ha spiegato: ''È un ottimo modo per continuare a raccontare la nostra storia di Race Without Trace e spiegare alla gente perché ci tengo. Sono venute tantissime persone e mi sono divertito moltissimo. Spero che il divertimento che provo ispiri le persone a pensare a quanto divertimento vogliono, o hanno, e che possono avere in un modo più responsabile. Potrebbero essere dei piccoli passi da fare un po' alla volta, ma ne vale la pena''.

VEDI ANCHE

ASSENTE MAX L'esperienza è avvenuta all'interno dell'evento Red Bull Formula Nurburgring. Assieme a Vettel e Coulthard era presente anche il pilota dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda, il quale ha girato con una vettura GT. Hanno partecipato all'evento anche gli ex piloti Ralf Schumacher e Gerhard Berger. Assente invece Max Verstappen, al quale la Red Bull non aveva dato il via libera per prendere parte all'evento e soprattutto per girare con una F1 sul Nordschleife, tracciato dove le insidie non mancano mai.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/09/2023