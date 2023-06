Per Verstappen niente Nordschleife assieme a Vettel: "Marko non me lo permette"

Troppi rischi nell'"Inferno verde" del Nurburgring per il pilota olandese, al quale non è stato dato il permesso di girare

A settembre si terrà il Red Bull Formula Nurburgring e Sebastian Vettel avrà l'occasione di percorrere gli oltre 25 km del mitico Nordschleife al volante della Red Bull RB7 con la quale vinse il Mondiale di F1 nel 2011. Anche Max Verstappen avrebbe voluto avere l'onore di vivere un'emozione simile, ma dalla scuderia austriaca è arrivato un secco no.

STRONCATO SUL NASCERE A raccontare il divieto impostogli è stato lo stesso pilota olandese alla vigilia del GP Canada: ''Mi sarebbe piaciuto, ma Helmut Marko non me lo permette. Lui sa benissimo che avrei spinto al limite. Quindi l'ha stroncato sul nascere. Usiamo speciali pneumatici da dimostrazione per cose come questa e se avessi davvero voluto spingere, avrei avuto bisogno di veri pneumatici da corsa. Ma questo non è consentito dal regolamento''.

PIANO B Conoscendo il proprio pilota, Marko ha subito evitato di illuderlo a riguardo, ma Verstappen conserva una speranza di essere comunque in pista: ''Non volevo causare un problema inutilmente. Quando ho saputo dell'evento, Helmut era seduto al tavolo: ha detto subito che non potevo essere lì. Ma il rischio è ovunque, anche qui a Montreal. Forse ci riuscirò prima o poi...''. Verstappen ha lasciato intendere che potrebbe riuscire a sfidare il Nordschleife, la versione lunga del tracciato del Nurburgring dove nel 1976 avvenne il terribile incidente di Niki Lauda, al volante di una vettura GT3.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2023