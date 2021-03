VOLTARE PAGINA Dopo il deludente epilogo dell'avventura in Ferrari, Sebastian Vettel è chiamato a rilanciare le sue quotazioni al volante dell'ambiziosa Aston Martin. La scuderia di Lawrence Stroll, in forte crescita grazie alla discussa partnership con Mercedes, rappresenta una buona occasione per il tedesco, il quale non ha ancora rinunciato al sogno di vincere il quinto titolo iridato, il primo lontano dalla Red Bull. I test in Bahrain non sono stati particolamente incoraggianti per la AMR1, ma che il cambio d'aria abbia fatto bene al 33enne è sembrato subito evidente: ''Almeno sembra aver ritrovato il suo buon umore'' ha commentato l'ex pilota di F1 e suo connazionale Timo Glock.

SEB CREDE IN SE STESSO L'ex pilota di Toyota e Marussia è convinto che gli appassionati di F1 rivedranno Vettel festeggiare con il celebre dito alzato, una convinzione appoggiata anche dal diretto interessato: ''Sono ancora abbastanza bravo per vincere le gare e lottare per il campionato, a condizione che il pacchetto sia giusto - ha dichiarato a Sport Bild alla vigilia del GP Bahrain - La nostra squadra ha mancato di poco il terzo posto nella classifica Costruttori lo scorso anno. Spero che saremo così forti o addirittura di più nel 2021''. Vettel ha poi aggiunto: ''Le mie aspettative su me stesso sono molto alte e voglio soddisfarle''.

IL NUOVO LOGO A suggellare questa nuova fase della carriera c'è anche un nuovo logo personale per il quattro volte iridato, visibile ad esempio sul suo cappellino come nella foto copertina di questo articolo. Una V con bandiera tedesca seguita dall'acronimo SV racchiuso da un cerchio che nell'insieme sembra rappresentare la pancia del 5, il suo numero personale ma anche il numero dei titoli mondiali che insegue. A quanto è emerso, è stato lo stesso Vettel a disegnarsi questo logo: in modo per firmare in prima persona questa terza fase della sua ormai lunga carriera in F1.