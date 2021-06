EX COLLEGHI VELENOSI Come noto, Sebastian Vettel non utilizza i social network e questo lo lascia al riparo dai commenti spesso molto critici espressi dagli appassionati sulle sue prestazioni, in particolare dopo le sue ultime stagioni in Ferrari non proprio brillanti. Il tedesco, però, non è immune dalle osservazioni che arrivano invece dai media tradizionali e in particolare dalle televisioni, soprattutto quando a pronunciarle sono ex piloti che conosce personalmente. È questo il caso di David Coulthard, ossia colui che ha guidato la Red Bull nelle prime stagioni della scuderia austriaca in F1, prima di lasciare il sedile proprio a Vettel nella stagione 2009.

RAPPORTI AZZERATI Come si può verificare da alcune dichiarazioni che vi abbiamo riportato in passato, Coulthard è stato spesso molto severo nei giudizi su Vettel e proprio una sua frase, forse neppure la più cattiva, ha particolarmente indispettito il cinque volte campione del mondo. A rivelarlo è stato proprio lo scozzese in un'intervista a Sky Germania: ''Sebastian non mi parla quasi più, perché ho detto che è solo l'ombra di se stesso''.

REAZIONE COMPRESA Nonostante questo, Coulthard ha spiegato di comprendere il risentimento di Vettel, riconoscendone inoltre i meriti nelle ultime - convincenti - prestazioni messe in mostra: ''Mi è piaciuto il fatto che sia finito sul podio a Baku e anche la sua prestazione in Francia è stata molto buona. Tuttavia in altre gare, che fosse per la Ferrari o l'Aston Martin, non credo si trattasse del Sebastian che conoscevo. Comunque capisco che la veda diversamente. Ero anch'io un pilota e vedi come un nemico chi dice qualcosa di male su di te. Lo capisco''.