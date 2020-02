PRIMA SFIDA Un antipasto delle 21 sfide dell'anno - salvo ridimensionamento del calendario a causa del Coronavirus - tra i due alfieri della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, è andata in scena tra le nevi di Piz Sella, davanti al rifugio Comici, ai piedi del Sassolungo (Val Gardena). Non sono però i go-kart, e nemmeno auto chiodate i mezzi con i quali i due piloti della rossa si sono sfidati sul manto nevoso, bensì dei gigantechi gatti delle nevi della Prinoth, organizzatrice dell'evento, griffati con i marchi del Cavallino. Hanno provato questi bestioni su una pista simil-otto anche il tester Marc Gené e il team principal Mattia Binotto. Per scoprire com'è andata non vi resta che guardare il video.