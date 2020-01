NUOVO IDOLO DELLE FOLLE La popolarità di Charles Leclerc è in costante ascesa, alimentata dal passaggio del monegasco alla Ferrari e dalle ottime prestazioni messe in mostra nel corso del 2019, culminate nelle due vittorie consecutive a Spa e Monza. Parimenti, cresce anche la rivalità con il coetaneo Max Verstappen, con il quale non sono mancate le scintille in particolare nella contesa per la vittoria nel GP Austria e nell'entusiasmante duello visto a Silverstone.

COME I FAN DI VERSTAPPEN E ROSSI Il pilota della Red Bull è seguito su ogni circuito del Mondiale di F1 da una marea arancione di caldissimi tifosi, ma ora anche Leclerc fa sul serio. I tifosi del pilota della Ferrari hanno infatti richiesto e ottenuto dagli organizzatori delle due gare ''di casa'' di Leclerc, il GP Monaco e il GP Francia, di poter avere una tribuna tutta per loro. Una consuetudine per gli appuntamenti del MotoGP, con le tribune gialle dedicate a Valentino Rossi presenti su tutti i circuiti e analoghi settori riservati soprattutto ai fan Marc Marquez, ma che sta prendendo piede anche in F1. Oltre ai tifosi di Verstappen, ricordiamo ad esempio una tribuna dedicata a Carlos Sainz nell'ultima edizione del GP Spagna.

I'm extremely happy to announce that you will now have the opportunity to support me in my own grandstand on different Grand Prix. I will announce later today the first 2 races where there will be a CL grandstand 🙂 pic.twitter.com/90rN6iTVh6