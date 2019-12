CARTE NATALIZIE Si avvicinano a grandi passi le festività di fine anno e, come da prassi soprattutto nel centro e nord Europa, Sebastian Vettel ha già inviato le sue cartoline d'auguri di Natale a tutti i colleghi della Formula 1. Come altrettanta prassi però, il campione tedesco è disilluso circa la possibilità che rispondano alcuni dei suoi colleghi, o forse meglio sarebbe definirli rivali visto che parliamo dei più forti piloti con cui Seb si è trovato a rivaleggiare negli ultimi anni.

SORPRESA CHARLES I nomi? A farli è stato lo stesso tedesco che - ovviamente in tono scherzoso - ha dichiarato al quotidiano svizzero Blick: "Lewis, Max e Kimi hanno ricevuto una bella carta natalizia da me anche lo scorso anno e, proprio come lo scorso anno, probabilmente non riceverò risposta neanche questa volta." E il suo compagno Leclerc? Seb ha ammesso che invece è stato gentile: "So che Charles mi ha comprato un regalo." - ha spiegato Vettel - Cosa? "Beh, sarà una sorpresa."