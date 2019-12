BILANCIO IN ROSSO Sarà un lungo inverno per Sebastian Vettel, da affrontare rigorosamente senza leggere siti web e giornali che, un giorno l'uno, un giorno l'altro, pubblicano articoli volti a evidenziare le falle della stagione del tedesco e la sfida persa con il quasi-rookie Charles Leclerc. L'ultimo affronto al campione della Ferrari arriva da un grappolo di top 10 stagionali pubblicate dal sito internet ufficiale della Formula 1, in due delle quali Seb neanche compare.

VOTANO GLI ESPERTI Parliamo delle due top 10 relative ai power ranking, la prima degli esperti, che nel corso dell'anno hanno votato a rotazione cinque per uno a ogni GP, la seconda stilata a fine anno dai tifosi. In entrambe le classifiche, a sorpresa, Sebastian Vettel è rimasto fuori dai primi dieci, scivolando nella seconda metà della graduatoria. A vincere sono stati due piloti diversi: gli esperti hanno premiato la stagione fantastica di Lewis Hamilton, i tifosi quella costante ed esaltante di Max Verstappen.

POWER RANKING F1 2019 - ESPERTI 1 Lewis Hamilton Mercedes 8,73 2 Max Verstappen Red Bull 8,69 3 Carlos Sainz McLaren 8,36 4 Lando Norris McLaren 8,06 5 Charles Lecerc Ferrari 7,97 6 Alex Albon Red Bull / Toro Rosso 7,88 7 Valtteri Bottas Mercedes 7,79 8 Sergio Perez Racing Point 7,65 9 Daniel Ricciardo Renault 7,53 10 Daniil Kvyat Toro Rosso 7,45

VOTANO I TIFOSI In entrambe le graduatorie c'è poco spazio per il rosso Ferrari, e se Hamilton e Verstappen occupano le prime due piazze in entrambe, Charles Leclerc è solo quinto in quella degli esperti dietro alla sorprendente coppia McLaren, Sainz-Norris, e quarto in quella dei tifosi, ancora una volta dietro all'impronosticabile Carlos Sainz. Come detto non c'è Vettel, mentre compaiono anche nomi come Kvyat, Gasly, Perez e Russell.

POWER RANKING F1 2019 - TIFOSI 1 Max Verstappen Red Bull 8,59 2 Lewis Hamilton Mercedes 8,37 3 Carlos Sainz McLaren 8,24 4 Charles Lecerc Ferrari 7,90 5 Lando Norris McLaren 7,87 6 Valtteri Bottas Mercedes 7,15 7 Alex Albon Red Bull / Toro Rosso 7,12 8 Daniel Ricciardo Renault 6,68 9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 6,40 10 Sergio Perez Racing Point 6,19

VOTANO GLI ADDETTI AI LAVORI Sono altre due le top 10 pubblicate dal sito formula1.com in relazione alla stagione 2019, quella redatta in base ai voti dei piloti stessi, e quella derivante dai giudizi dei team principal. In entrambi i casi è Lewis Hamilton a trionfare davanti a Max Verstappen con Sebastian Vettel che fa capolino in classifica in ottava piazza nell'una e in sesta nell'altra. In entrambi i casi però, meglio di lui fa Charles Leclerc, terzo sia secondo i suoi colleghi che nelle opinioni dei team principal.

POWER RANKING F1 2019 - PILOTI 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Lecerc Ferrari 4 Carlos Sainz McLaren 5 Valtteri Bottas Mercedes 6 Daniel Ricciardo Renault 7 Lando Norris McLaren 8 Sebastian Vettel Ferrari 9 George Russell Williams 10 Pierre Gasly Toro Rosso / Red Bull