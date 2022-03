Ufficiale: Sebastian Vettel è guarito dal Covid e sarà in pista nel GP Australia

Sebastian Vettel è “fit to race”. A comunicare la notizia è stata l’Aston Martin, che ha reso noto tramite i propri canali social pubblicando anche una foto del tedesco sorridente scattata durante la scorsa sessione di test precampionato, che il quattro volte campione del mondo F1 è finalmente negativo al tampone Covid. Dunque, l’ex pilota della Ferrari tornerà al volante della fin qui molto deludente AMR22 già nel GP Australia in programma nel fine settimana del prossimo 10 aprile.

VEDI ANCHE

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W