TUTTI PER LEWIS Nonostante la variante Delta abbia fatto nuovamente schizzare verso l'alto il numero dei contagi da Covid-19 nel Regno Unito - ieri oltre 48mila i nuovi casi registrati - il circuito di Silverstone domenica è pronto ad accogliere oltre 140.000 spettatori, per la maggior parte tifosi di Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes potrà contare così sulla spinta del pubblico di casa, davanti al quale ha già trionfato sette volte, per cercare di ottenere una vittoria che lo rilanci nella sfida iridata a Max Verstappen.

L'ESEMPIO DELL'ITALIA Una situazione ambientale che non sembra impressionare il pilota della Red Bull, a sua volta reduce dai due successi al Red Bull Ring davanti alla marea arancione dei suoi tifosi. Verstappen ha usato un paragone calcistico a noi molto caro per spiegare il suo approccio al weekend: ''L'Italia è riuscita a vincere la finale dell'Europeo a Wembley, giusto? Non mi accorgo del tifo in macchina. Penso che sia diverso rispetto a uno sport come il calcio, dove il pubblico è più vicino''.

PISTA AMICA A favore di Verstappen c'è il fatto che Silverstone è uno dei suoi circuiti preferiti, dove ha già trionfato anche in F1 (lo scorso anno nel GP 70° anniversario, foto sopra) e al quale è legato da diversi ricordi: ''In effetti, ho vissuto qui il mio primo weekend nel motorsport, in Formula 3. Rimane un circuito impressionante, uno dei miei preferiti. Avevo già provato lì con una monoposto di Formula Renault, ma quello fu il mio vero debutto. Proprio come oggi, si poteva andare a tutto gas in molte curve, quindi è stato abbastanza simile''.