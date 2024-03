Up & Down GP Bahrain 2024

E si riparte esattamente da dove avevamo finito, cari amici di Up & Down. Ancora una volta ci tocca scavare sotto la superficie per trovare materiale in un weekend nuovamente dominato da MV Megustra. Ma tra pettegolezzi da paddock, mosse di mercato piloti e team in crisi, alla fine anche stavolta abbiamo trovato il meglio, ma soprattutto il peggio, del weekend del GP Bahrain 2024.

Apriamo inevitabilmente la puntata con il tema più chiacchierato del weekend, ossia le presunte chat tra quel bischero di Chris Horner e una dipendente Red Bull che sono state inviate anonimamente a mezzo paddock. Data anche la povertà di nuovi spunti provenienti dalla pista, l'argomento ha tenuto banco fin sulla griglia di partenza, dove un perfido Jeremy Clarkson ha scherzato sulle dimensioni di quello che potrebbe essere il pipino del team principal Red Bull facendo un gesto eloquente a Zak Brown, mentre Adrian Newey se la rideva più di quando ha visto le facce degli avversari davanti alla nuova RB20. Clarkson ha aggiunto di aver proposto ad Amazon di realizzare una docuserie sulla vicenda, con un nome liberamente ispirato alla sua trasmissione di maggior successo. FLOP GEAR

F1 2024, GP Bahrain: quel burlone del Jeremy... | Foto: XPB

TOP

Max Verstappen: e che vuoi fare, non lo metti l'MV Megusta come TOP del weekend? Dopo aver lasciato illudere gli avversari dai test fino alle qualifiche, quel gran figlio di Jos ha ripreso a sottoporci il consueto programma già visto nel 2023 comprendente pole position, fuga solitaria dopo la partenza e vittoria con ampio margine arricchita dal giro più veloce in gara. Insomma, qualcosa di visto e rivisto, tanto che lo stesso Verstappen ha spiegato di voler provare a sorprenderci nei prossimi gippì cercando di vincere senza impugnare il volante, ma semplicemente ''con la sola imposizione delle mani, aèèè''. MAX ORONZO

F1 2024, GP Bahrain: Max Oronzo impone le mani | Foto: XPB

PILLOLE DI UP

Carlos Sainz: la prima gara da figlio reietto è andata decisamente bene per Carlitos, nonostante il clima menefreghista nei suoi confronti si sia manifestato in diverse occasioni, ad esempio quando si è sentito rispondere ''buono a sapersi'' dopo aver fatto notare nelle prime fasi di gara che aveva più passo del gruppetto con Leclerc che lo precedeva. Oppure quando, sceso dalla monoposto a fine gippì, non c'era nessuno ad aspettarlo. Anche per questo lo spagnolo si sta già portando avanti in vista del 2025, cercando di accaparrarsi il miglior sedile possibile. Si spiega così lo sguardo piacione nei confronti di uno spaesato Verstappen (foto sotto) sfoderato in sala stampa, quando ha chiesto all'olandese se non mancassero anche a lui i vecchi tempi in cui erano compagni di squadra in Toro Rosso. LO SAINZ CHE MI MANCHI?

F1 2024, GP Bahrain: Carlitos ci prova con MV | Foto: XPB

FLOP

Alpine: ispirato dalla puntata sulla McLaren presente nell'ultima stagione di Drive to Survive, il team transalpino ha deciso di iniziare il Mondiale con una monoposto concettualmente figlia dei trattori protagonisti delle proteste delle ultime settimane, per alimentare il dramma e poi risalire la classifica a partire da metà anno. Su questa seconda parte del copione i dubbi permangono, soprattutto tra i piloti. Ocon ha passato la mezz'ora prima del via con lo sguardo perso nel vuoto verso le 9 file davanti a quella dove partivano lui e Gasly. Eloquente la risposta del suo preparatore atletico a chi gli chiedeva come stesse il francese. EHSTAMAL OCON

F1 2024, GP Bahrain: Eh sta mal... | Foto: XPB

PILLOLE DI DOWN

Racing Bulls: la già Minardi, già Toro Rosso, già AlphaTauri era attesa come una piccola Red Bull, capace secondo qualcuno di inserirsi nella lotta tra i team che si contendono regolarmente la top10. Così non è andata, con un mesto finale passato all'inseguimento del dodicesimo posto detenuto da Kevin Magnussen. A completare il deludente bilancio, la scellerata gestione degli ultimi giri di gara, con la richiesta a Tsunoda di far passare Ricciardo per cercare un poi vano assalto al danese. Richiesta che il piccolo giapponese ha preso benissimo, tentando per due volte di speronare il Sofficino Australiano dopo la bandiera a scacchi. Ricciardo ha lasciato il circuito con dei cuffioni per evitare di sentire insulti e imprecazioni di Tsunoda, urlate così forte da rieccheggiare anche al di fuori del Bahrain, in tutta la zona del Medio Oriente. YUKI SENZA FRONTIERE

F1 2024, GP Bahrain: il Sofficino si isola dagli insulti | Foto: XPB

I PREMI DI U&D

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Charles Leclerc: anno nuovo, vita vecchia per il povero Sciarl, perseguitato da un problema ai freni già nel primo gippì del campionato. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, è comunque un passo avanti rispetto al ritiro a cui fu costretto nel 2023. Le persistenti sfighe provocano qualche fastidio fisico di troppo al pilota della Ferrari, che ormai inizia i weekend sorridente e li termina con una smorfia di dolore e una posa che ricorda quella di un celebre imperatore del passato. NAPOLECLERC BONAPARTE

L'UMILTA' DI LUIGINO

Oltre a Sainz, l'altro grande quasi separato in casa è il suo prossimo sostituto Lewis Hamilton. Anche il tamarro più veloce del mondo sospetta di ricevere già un trattamento penalizzante da parte del suo team e il problema al sedile manifestatosi durante il GP Bahrain ha confermato questa teoria. Per cercare di ingraziarsi i suoi quasi ex meccanici, Luigino al termine della gara si è presentato in salopette per dare una mano, ma è stato cacciato da Toto Wolff in persona e spedito a fare i controlli sui gas di scarico delle Classe A in una vicina officina. BOLLINO BLEWIS

F1 2024, GP Bahrain: il meccanico Luigino | Foto: XPB

IL CORAGGIO DI UNA MOGLIE

L'arrivo a Sakhir nella giornata di sabato è stata sicuramente una grande prova d'amore da parte di Geri Halliwell nei confronti del marito Chris Horner, travolto da una copiosa valanga di melma. L'ex Spice Girl non ha lesinato le coccole al team principal Red Bull, mentre ai giornalisti che le chiedevano informazioni sull'umore del marito dopo i contenuti diffusi con l'ormai celebre e-mail anonima ha riservato solo una breve risposta. GERIMASTO MALE

F1 2024, GP Bahrain: Geri consola Chris | Foto: XPB

INIZIA L'AMBIENTAMENTO

L'atteso sbarco di Hamilton a Maranello è ancora lontano, ma giustamente Leclerc ha già iniziato a discutere con Luigino del loro futuro da compagni di squadra. Curiosamente, una delle prime cose che ha fatto il monegasco è stata sottoporre l'attuale pilota della Mercedes a una delle gag più gettonate nel box della Rossa (foto sotto). In effetti, un ottimo modo per far capire a Hamilton l'aria che tira. Letteralmente.

F1 2024, GP Bahrain: Sciarl fa tirare l'aria | Foto: XPB

