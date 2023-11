Up & Down GP Abu Dhabi 2023

Nulla di nuovo neppure sotto le luci di Yas Marina, dove ancora una volta abbiamo assistito a un facile trionfo di Max Verstappen. C'è però nuovamente molto cinema ad aggiungere interesse a quanto accaduto in questo ultimo weekend. Togliamoci dunque i tappi con cui abbiamo evitato di ascoltare per la diciannovesima occasione l'inno nazionale olandese e partiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del GP Abbbu Dhabbbi.

Apriamo la puntata con uno dei tanti ospiti vip presenti a questo gran premio di chiusura della stagione. Stiamo parlando di Chris Hemsworth, noto al grande pubblico per l'interpretazione di Thor nella saga di film della Marvel. Siccome oramai è tutto un proliferare di serie tv e lungometraggi sul mondo della F1, la Disney - proprietaria del marchio Marvel - vorrebbe realizzare un nuovo lungometraggio piazzando uno dei suoi supereroi più celebri su una delle monoposto al via. Le trattative si sono prolungate soprattutto con i vertici dell'Aston Martin - tanto la differenza delle prestazioni rispetto a Stroll sarebbe minima - ed Hemsworth ha passato gran parte del tempo con i meccanici del team, portando avanti la causa a favore di questa partnership sportivo-cinematografica. Nei progetti disneyani, la scuderia cambierebbe anche leggermente il proprio nome. ASTHOR MARTIN

F1 2023, GP Abu Dhabi: AsThor Martin

TOP

Max Verstappen: ennesimo trionfo per MV Megusta in una stagione dai mille record che, speriamo, non vengano mai più battuti vista l'incredibile monotonia che portano 19 vittorie dello stesso pilota in un anno. Dopo la classica mezza battaglia al via, il tre volte iridato ha preso il largo come di consueto, mostrando anche un inedito lato altruista quando ha permesso al muretto box di richiamare prima Perez di lui per l'ultimo cambio gomme. Per ingannare il tempo in attesa della bandiera a scacchi, Verstappen si è fatto installare un software che gli propone sul volante piccoli cruciverba e Sudoku, sponsorizzato da una nota pubblicazione italiana. LA SETTIMAX ENIGMISTICA

F1 2023, GP Abu Dhabi: la Kelly suggerisce il 4 verticale a MV

PILLOLE DI UP

Charles Leclerc: che cuore il Sciarl, che fino all'ultimo le prova tutte per consegnare alla Ferrari il secondo posto tra i Costruttori. Alla fine, nonostante il tentativo di aiutare lo sciagurato Perez a scavalcare Russell, l'impresa non riesce e - in perfetta sintonia con la stagione da MaiNaJolyon - il povero Sciarl si vede persino negato il piacere di fare qualche donuts sul rettilineo del traguardo. Come se non bastasse, la squadra non ha neppure festeggiato il suo podio, preferendo seguire in diretta la MotoGP e il trionfo iridato di Bagnaia. ACCIPECCO

F1 2023, GP Abu Dhabi: gli uomini in Rosso assistono al trionfo di Pecco

FLOP

Carlos Sainz: la poco entusiasmante sfida per il quarto posto nella classifica Piloti vedeva tra i protagonisti i due spagnoli, Carlitos e lo Sciamano di Oviedo. Rassicurato dal buono stato di forma della Ferrari e dalle prestazioni non più esaltanti dell'Aston Martin, Sainz deve aver fatto un po' troppo lo splendido con Alonso, il quale gli ha riservato una delle sue tremende bienenizioni, condannandolo a un weekend di mestizia e delusioni: incidente nelle FP2, eliminazione in Q1 e ritiro in gara dopo aver trascorso inutilmente la domenica a sperare in una Safety Car mai entrata, con lui che via radio continua a chiedere notizie ripetendo uno dei tormentoni social del momento, la domanda sul trapezio de Il Mac. ENTRA? ENTRAAAA?

F1 2023, GP Abu Dhabi: entraaa???

VEDI ANCHE

PILLOLE DI DOWN

Valtteri Bottas: sceglie la strategia più conservativa possibile, optando per un'unica sosta ai box e ottenendo come unico risultato una sequenza infinita di sorpassi subiti. Sembra che sia stato lo stesso Waltterio a decidere per questa condotta: farsi raggiungere e superare dai colleghi gli ha permesso di fare quello che gli riesce meglio nell'ultimo periodo, ossia mostrare il suo didietro. ESIBIZIONISTA

F1 2023, GP Abu Dhabi: Waltterio pregusta i momenti in cui gli avversari gli vedranno il retrotreno

LO SAPEVATE?

Uno dei più grandi quesiti in vista del 2024 è sapere come diavolo si chiamerà l'attuale AlphaTauri. Tramontata l'ipotesi che possa prendere il nome di un altro marchio di moda, nel weekend è circolata l'indiscrezione che il nome prescelto possa essere uno scarsamente fantasioso ''Racing Bulls''. Le trattative per evitare sto scempio però proseguono e anche in questo caso c'è di mezzo un attore. Nel box Red Bull è stato infatti visto aggirarsi con fare da padrone di casa nientemeno che Orlando Bloom, il quale sta provando in tutti i modi a convincere Chris Horner ed Helmut Marko ad aiutarlo a realizzare il sogno di vedere il proprio cognome su una vettura di F1. RED BLOOM RACING

F1 2023, GP Abu Dhabi: Red Bloom racing

BUONE FESTE!

Manca meno di un mese al Natale e ormai il classico clima da feste di fine anno ci circonda. Attenzione perché quest'anno, mentre fate shopping, potreste incappare in volto noto. Se passeggiando in un centro commerciale noterete un Babbo Natale a disposizione dei piccini, tra i suoi aiutanti potreste trovare nientemeno che Lance Stroll. Dopo una stagione di alti e bassi, con rumors che ne mettevano in dubbio l'impegno verso la F1, il pilota dell'Aston Martin è stato infatti spedito dal babbo a guadagnarsi un po' di soldi nel ruolo di aiutante di Santa Claus. Perfettamente in tema il nome d'arte assegnatogli per il lavoretto invernale. LELF STROLL

F1 2023, GP Abu Dhabi: Lelf Stroll

E ANCHE QUESTA STAGIONE...

...se la semo levata dalle palle! Si chiude giustamente con il motto di Riccardo Garrone in ''Vacanze di Natale '83'' un'altra lunghissima annata, l'undicesima, anche per la nostra rubrica. Nonostante un campionato decisamente avaro di emozioni, abbiamo registrato una crescita record soprattutto sulla pagina Facebook, superando i 7.500 follower, sicuramente un successo maggiore della tradizionale cena di fine anno a cui si è invece presentata la metà dei piloti. In attesa di svelare i piani per il 2024, vi invitiamo dunque a continuare a seguirci attraverso i nostri profili social, dove proseguiremo a pubblicare anche durante la sosta invernale. Buone feste a tutti!

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/11/2023