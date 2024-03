Up & Down GP Arabia Saudita 2024

Nonostante l'ennesimo fine settimana monopolizzato dalla Red Bull, il Circus della F1 ha saputo regalarci importanti spunti dentro e fuori la pista tra giovani esordienti, grandi difensori e piloti inesorabilmente depressi. Controlliamo che nel box del team austriaco non stiano di nuovo volando minacce ai parenti prossimi e partiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend del GP Arabia Saudita 2024.

Apriamo la puntata con l'arrivo in stile di John Elkann al circuito di Gedda. Il presidente della Ferrari si è presentato con una versione personalizzata del visore Apple Vision Pro che gli mostra un mondo a metà tra realtà mista e virtuale: in questo scenario alternativo le Red Bull non gareggiano e Adrian Newey è il nuovo progettista del Cavallino Rampante. Grazie a questo visore, il fratello del simpatico Lapo ha potuto festeggiare la vittoria di Charles Leclerc e il sorprendente quinto posto di Oliver Bearman, mentre già si parla delle clamorose novità aerodinamiche attese sulla Rossa del 2025. Un mondo alternativo che ha già un nome tutto suo. REALKANN VIRTUALE

F1 2024, GP Arabia Saudita: John col visore | Foto XPB

TOP

Oliver Bearman: in un weekend dall'esito più scontato di un libro di Fabio Volo, il regazzino inglese ha rappresentato un'inaspettata novità. Catapultato in Ferrari sabato mattina, si è fatto trovare decisamente pronto, mentre all'interno del box del Cavallino Rampante il papà prendeva contatto con la stressante realtà del tifoso ferrarista. Dopo una buona qualifica, ''Bearmax'' ha realizzato il suo capolavoro in gara, chiudendo settimo davanti ai connazionali Norris e Hamilton nonostante il suo collo chiedesse ormai pietà, tanto che a fine gara risultava essersi allungato di almeno 5 cm, con la testa del pilota proiettata verso l'esterno come se stesse ancora percorrendo una curva a 300 km/h. COLLIVER BEARMAN

F1 2024, GP Arabia Saudita: gli effetti su Colliver | Foto XPB

PILLOLE DI UP

Kevin Magnussen: il modo in cui ha tenuto dietro mezzo gruppo per difendere la preziosa decima posizione del compagno di squadra Hulkenberg ha del commovente, come ben sintetizza il meme qui sotto. Il vichingo ha usato anche le maniere forti, collezionando un paio di penalità di fatto ininfluenti, e nel prossimo gippì la sua vettura avrà sull'alettone posteriore un avviso per gli avversari. NON SI SUPERHAAS

F1 2024, GP Arabia Saudita: l'eroico KMAG

FLOP

Lance Stroll: dopo il botto di Singapore dello scorso anno, il figlio di cotanto padre ha regalato il bis in un altro circuito cittadino con un errore discretamente imbarazzante che ha terminato in anticipo un weekend nel corso del quale aveva già preso notevoli schiaffi in de feis nel confronto diretto con Alonso. Lo schianto contro le barriere è stato talmente forte da modificare leggermente la viabilità delle strade di Gedda in quel punto, tanto che si è venuto a creare un nuovo incrocio prontamente dedicato al canadese. LANCE STOP

F1 2024, GP Arabia Saudita: Lance Stop | Foto XPB

PILLOLE DI DOWN

Sauber: la scuderia svizzera sembra in crisi d'identità non solo per il nome di quest'anno che ancora non si capisce bene come chiamarla. Monoposto poco competitiva, piloti spenti e una cronica deficienza nell'effettuare i pit stop stanno relegando le verdone in fondo allo schieramento. Hamilton, impegnato in una full immersion per imparare l'italiano e i modi di dire tipici dell'Emilia Romagna, è stato visto consolare con affetto il depresso ex compagno di squadra. TIENI BOTTAS

VEDI ANCHE

F1 2024, GP Arabia Saudita: tenere Bottas | Foto XPB

I PREMI DI U&D

PREMIO ''BIEN''

Carlos Sainz: sperava di andare di nuovo a podio per restare davanti nel sentito confronto diretto con Leclerc, che con sto mercato piloti impazzito non si sa mai che si liberi un posto in Red Bull ed è meglio farsi vedere belli competitivi, e invece si è ritrovato a varcare l'ingresso del circuito eroico ma dolorante dopo l'intervento chirurgico per colpa dell'appendicite. Attenzione peraltro che l'ultima volta che è successa una cosa simile, vittima Albon al GP Italia 2022, De Vries illuse tutti con una gran prestazione, salvo bruciarsi la carriera l'anno successivo. Ma questo è un precedente che può spaventare più che altro Bearman, nel caso la sfiga passasse nuovamente dall'operato al sostituto. ABIENDICITE

F1 2024, GP Arabia Saudita: get well soon Carlos! | Foto XPB

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Pierre Gasly: l'avventura in Alpine si sta rivelando una vera schifezza per il PR. Già desolatamente diciottesimo dopo le qualifiche, in Arabia Saudita è stato anche vittima di un atroce beffa che ha fatto sì che la sua gara durasse meno di un diciassettenne alla prima esperienza. Sulla griglia di partenza abbiamo infatti captato il dialogo che vedete qui sotto tra Gasly e il suo ingegnere di pista: il francese è rimasto decisamente basito dalla strategia escogitata dal team. MAINAJOIE

F1 2024, GP Arabia Saudita: premio MaiNaJolyon | Foto XPB

LO SAPEVATE?

A Gedda era presente anche il cantante Pharrell Williams, presentatosi in circuito giustamente vestito con i colori dell'omonima scuderia. A colpirlo particolarmente è stata però l'ottima strategia di gara dei connazionali della Haas, tanto che dal prossimo gippì si presenterà vestito di bianco, nero e rosso e con un nuovo nome, pur non rinnegando la sua simpatia per il team fondato da sir Frank. PHASSELL WILLIAMS

F1 2024, GP Arabia Saudita: Pharrel con i colori Williams | Foto XPB

LA TELENOVELA

Dice, ma la Red Bull? Eccoci dunque in chiusura a parlare di chi ha in pratica già in tasca i titoli mondiali 2024. Poco da dire riguardo la pista, ancora tantissimo da chiacchierare su quanto avviene in seno (no Chris, è solo un modo di dire, metti via il cellulare) alla squadra. La bufera si sta spostando dalle marachelle di Horner alle tensioni tra i vertici della scuderia austriaca, con Helmut Marko che sembra prossimo al passo d'addio. Intanto il team principal, per allontanare le ultime nubi, si è di nuovo fatto vedere in affiatata coppia con la moglie Geri, alla quale ha riservato anche la celebre mossa ''Sotomayor'' facendole sentire la presenza alle spalle mentre faceva finta di indicare altro all'orizzonte (foto sotto). La parola fine sulla sua vicenda arriverà probabilmente tramite un'ospitata da Fabio Fazio, durante la quale ci spiegherà che il suo è stato solo un errore di comunicazione e che ha scoperto che esiste un mondo al di fuori di WhatsApp. CHIAROS FERRHORNER

F1 2024, GP Arabia Saudita: la mossa Sotomayor | Foto XPB

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2024