Ufficiale, la Formula 1 resta ad Abu Dhabi per altri 10 anni

DIECI ANNI DI FINALI La pista di Yas Marina resta il ''season-ending'', ossia la gara di chiusura, della Formula 1 fino al 2030. È stato annunciato, infatti, il rinnovo decennale tra la FOG (Formula One Group) e la dirigenza del circuito di Abu Dhabi (Abu Dhabi Motorsports Management). L'accordo include la gara che questa domenica assegnerà uno dei titoli iridati più incerti della storia tra lo sfidante, pilota della Red Bull, Max Verstappen, e il campione, Lewis Hamilton, su Mercedes.

SPETTACOLO ECCEZIONALE La prima presenza di Yas Marina in Formula 1 risale al 2009 e il Gran Premio di Abu Dhabi ha ospitato in media, ogni anno, 125 mila spettatori, circa la metà proveniente dall'estero. Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, ha così commentato l'accordo: ''Siamo lieti di confermare la gara di Abu Dhabi fino al 2030 e non vediamo l'ora di vivere questo storico finale di stagione. I promotori di ADMM sono sempre stati in grado di allestire uno spettacolo eccezionale per il finale di stagione e, visti anche i cambi di layout apportati per rendere più spettacolare la gara, siamo emozionoati al solo pensiero delle tante gare che si correranno qui negli anni a venire''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/12/2021