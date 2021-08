SÌ ALLA STAGIONE 4 La fortunata docu-serie sul mondo della Formula 1, Drive To Survive, non si ferma. Ad annunciarlo è stata la celebre piattaforma streaming Netflix, che ha confermato la produzione della quarta stagione della serie tv che ha svelato molti retroscena inediti negli ultimi tre campionati del mondo. “Drive To Survive 4” sarà come sempre prodotta da Box To Box Films, con le troupe del colosso statunitense più volte già viste intente a seguire piloti e team in alcune delle prime 11 gare del mondiale 2021. L’annuncio estende ulteriormente l’offerta motoristica di Netflix, che proprio ieri ha pubblicato il trailer del film documentario “Schumacher”, in uscita il prossimo 15 settembre.

QUANDO ESCE DRIVE TO SURVIVE 4?

Ancora non è certa la data di uscita ufficiale, anche se Netflix parla genericamente di “inizio 2022”. Più realistico, a meno di cambiamenti inaspettati in un canovaccio che ha già funzionato in maniera eccellente nelle prime tre stagioni, che si debba però aspettare i primi giorni di marzo. Drive to Survive è infatti fin qui stata pubblicata in streaming nella settimana antecedente l’inizio del campionato del mondo successivo. E, dunque, possiamo immaginare che i nuovi episodi, dedicati al mondiale 2021, escano sulla piattaforma streaming a pochi giorni dal primo spegnimento dei semafori del campionato 2022, che dovrebbe avvenire intorno a metà marzo (pandemia permettendo).

TRAMA ED EPISODI DI DRIVE TO SURVIVE 4

Nella giornata odierna è arrivato soltanto l’annuncio della produzione ufficiale di una quarta stagione di Drive to Survive e, dunque, poco si sa riguardo alla trama dei nuovi episodi. Quello che sappiamo di sicuro è che Netflix tratterà temi legati al campionato del mondo di Formula 1 2021 e non è così difficile ipotizzare numero e durata delle nuove puntate: dovrebbero essere ancora 10, il numero prescelto dai produttori anche nelle prime tre stagioni, dalla durata variabile tra i 25 e i 50 minuti. D’altronde, squadra che vince non si cambia ed è facile immaginare che anche nel 2022 la fortunata docu-serie scelga di seguire da vicino le storie dei piloti e i retroscena più interessanti e pruriginosi del campionato. Uno stile fin qui in grado di attirare nuovi spettatori (soprattutto negli Stati Uniti) con scarsa familiarità nei confronti delle dinamiche del paddock, ma anche di stuzzicare la curiosità degli appassionati che hanno seguito tutte le gare in diretta tv.