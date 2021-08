ARRIVA “SCHUMACHER” L’attesa sta finalmente per finire. Il docu-film originale Netflix “Schumacher”, dedicato alla vita e alla carriera del pilota più vincente e amato, sarà pubblicato sulla celebre piattaforma streaming a partire dal prossimo 15 settembre. Un prodotto che ripercorre le tappe che hanno permesso al pilota tedesco di diventare il Kaiser, detentore di record imbattibili per più di un decennio, prima dell’arrivo di Lewis Hamilton. Il tutto condito da filmati inediti e interviste esclusive ai membri della famiglia, che ha direttamente sostenuto la realizzazione del documentario. Aspettando il 15 settembre, intanto, possiamo intrattenerci con il primo trailer ufficiale, in cui è possibile scorgere la partecipazione dei figli Mick (pilota F1 con la Haas) e Gina Maria e della moglie Corinna, ma anche dell’ex ferrarista Sebastian Vettel.

IL TRAILER DEL FILM SU MICHAEL SCHUMACHER

DOCU-FILM SCHUMACHER, LA SINOSSI

Di seguito la sinossi ufficiale del docu-film Schumacher, che uscirà sulla piattaforma Netflix alle 9.00 del prossimo 15 settembre 2021: “Forte del totale sostegno della famiglia del famoso pilota, SCHUMACHER mostra rare interviste e immagini di repertorio precedentemente inedite per fornire un ritratto critico, ma molto emozionante del sette volte campione del mondo. Il documentario esplora le numerose sfaccettature che costituiscono e definiscono questo atleta complesso e che l'hanno accompagnato nella sua fulminea ascesa in uno sport tanto impegnativo quanto pericoloso come l'automobilismo, seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo. La forza di volontà e la lotta trionfale contro ogni avversità hanno portato Michael Schumacher al centro dell'attenzione internazionale. Il suo percorso iridato ha scatenato l'immaginazione di milioni di persone, ma non è stato solo l'automobilismo a contribuire al successo di quest'uomo estremamente riservato. C'è molto altro e non solo lo spirito competitivo e l'aspirazione alla perfezione che delineano la sua personalità: dubbi e incertezze completano il ritratto di un uomo sensibile e riflessivo. Al centro della storia di Michael ci sono i suoi genitori, i figli e Corinna Schumacher, amore dell'infanzia e donna della vita. Ora sono pronti a raccontarla…”.