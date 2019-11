USCITA RINVIATA Entro la fine del 2019 era atteso nelle sale cinematografiche "Schumacher", documentario relativo alla vita e alle gesta sportive del campione di Formula 1 Michael Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali e protagonista di 19 stagioni di Formula 1 con Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. La data non era casuale, poiché in quest'anno Schumi ha compiuto 50 primavere, e sono passati 25 anni dal suo primo titolo con la Benetton nel Campionato del Mondo 1994. Invece i produttori del film, la B/14 Film, ha annunciato il rinvio della data d'uscita.

NON C'È LA DATA "L'uscita nei cinema di 'Schumacher' è stata posticipata" - si legge nel comunicato stampa - "Direzione e produzione hanno deciso di concedere più tempo per il completamento del film a causa del materiale molto vasto. La nuova data di rilascio sarà comunicata a tempo debito." Il film conterrà del materiale inedito, come filmati o interviste esclusive fatte alla famiglia Schumacher dai registi Michael Wech e Hanns-Bruno Kammertöns, già noti al pubblico tedesco per aver prodotto un documentario sul campione di tennis Boris Becker.

FOCUS SPORT Il sette volte campione del mondo è a tutt'oggi il pilota di maggior successo nella storia della Formula 1, e vede in questo periodo storico i suoi record sotto assalto da parte di Lewis Hamilton. A fine dicembre 2013 ha subito gravi lesioni cerebrali a seguito di un incidente sciistico sulle nevi di Meribel, ma i produttori hanno subito chiarito che nel film non si entrerà nel merito della questione, mantenendo il focus del documentario sulla carriera sportiva di Michael Schumacher.