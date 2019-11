Autore:

La Redazione

LUNGO SILENZIO Per la prima volta dal terribile incidente occorso a Michael Schumacher sulle nevi di Meribel quasi 6 anni or sono, parla Corinna Betsch, la moglie del sette volte campione del mondo tedesco, e lo fa dalle pagine di una rivista per il pubblico femminile: She Magazine. Dopo questo lungo silenzio la signora Schumacher non ha cocesso l'intervista per parlare di Michael, ma di sua figlia: Gina Maria, campionessa di sport equestri.

FIGLIA CAMPIONESSA L'equitazione è anche la sua grande passione, ma la figlia Gina Maria è campionessa europea di "reining", particolare disciplina molto legata al mondo dei cowboy, e a pronosticarle un futuro brillante in sella era stato proprio il padre. Il tutto è nato con il ranch svizzero che nel 2005 Michael le regalò per il loro decimo anniversario di matrimonio. "Non dimentico chi devo ringraziare per tutto questo" - ha esordito Corinna - "Ovviamente mio marito Michael. Quando mi disse che un giorno nostra figlia sarebbe stata più brava di me la cosa non mi esaltò. Lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece sapeva anche dire di no." Aveva carattere insomma, e Michael l'aveva intravisto."

NELLE MIGLIORI MANI E a proposito di Michael, la parte che interessa di più ai tifosi è quella che riguarda la salute del sette volte iridato tedesco. Corinna non ha svelato ovviamente dettagli, però ha confermato quanto già raccontato nel recente passato in un comunicato: "Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute."