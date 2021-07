NOVITA' IMPERDIBILE Uscirà a settembre su Netflix il docufilm ''Schumacher'', una produzione che si annuncia imperdibile per i tifosi del tedesco e gli appassionati di F1. Il documentario gode infatti del supporto della famiglia del sette volte campione del mondo e conterrà materiale raro e inedito. Si tratta del primo film realizzato con il pieno sostegno degli Schumacher: originariamente la sua uscita era attesa due anni fa, poi la pandemia di Covid-19 ha portato a un ritardo nella conclusione del progetto.

SFERA PUBBLICA E PRIVATA All'interno troveremo contributi della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina, ma anche del fratello Ralf e di molti suoi rivali in pista, tra cui Damon Hill, Mika Hakkinen e David Coulthard. Sabine Kehm, storica manager di Schumacher, ha dichiarato: ''Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la sua squadra, guidandoli verso i più grandi successi. È ammirato in tutto il mondo per le sue doti di leadership, ha trovato la forza per questo compito e l'equilibrio per ricaricarsi a casa, con la sua famiglia, che ama idolatramente. Per preservare la sua sfera privata come fonte di forza, ha sempre separato in modo rigoroso e coerente il suo privato dalla sua vita pubblica. Questo film racconta entrambi i mondi. È il dono della sua famiglia al loro amato marito e padre''.

IL RUOLO DELLA MOGLIE Il punto di forza di questo docufilm è proprio l'aiuto ricevuto dalla famiglia nella realizzazione. La regista Vanessa Nocker ha spiegato: ''La stessa Corinna Schumacher è stata il nostro più grande supporto in questo. Lei per prima voleva fare un film autentico, mostrare Michael così com'è, con tutti i suoi alti e bassi, senza alcun addolcimento. È stata abbastanza brava e coraggiosa da permetterci di fare ciò che volevamo, quindi abbiamo rispettato e mantenuto i suoi limiti. Una donna molto stimolante e calorosa che ha lasciato un'impressione duratura su tutti noi''. Sulla piattaforma Netflix, ''Schumacher'' sarà disponibile dal 15 settembre.