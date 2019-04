Autore:

TUTTI I NUMERI Dopo 16 ore in pista sono andati in archivio anche i test di Formula 1 in Bahrain, i primi "in season", ovvero tra quelli che si svolgeranno nel corso della stagione. Sul tracciato di Sakhir sono tornati in pista tutti i team e molti dei piloti iscritti al mondiale, ma abbiamo visto anche impegnati parecchi test driver, Mick Schumacher e Fernando Alonso (anche se chiamarlo tale è blasfemia) su tutti. Andiamo a vedere i tempi e i giri dei piloti impegnati in questa due giorni.

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme 1 George Russell Mercedes 1:29.029 101 C5 2 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:29.095 +0.066 61 C5 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.319 +0.290 103 C3 4 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.379 +0.350 62 C3 5 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:29.795 +0.766 113 C3 6 Mick Schumacher Ferrari 1:29.976 +0.947 56 C5 7 Mick Schumacher Alfa Romeo-Ferrari 1:29.998 +0.968 70 C5 8 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:30.037 +1.008 214 C4 9 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:30.049 +1.020 67 C5 10 Lando Norris McLaren-Renault 1:30.800 +1.771 94 C3 11 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:30.856 +1.827 135 C4 12 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.903 +1.874 129 C4 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.156 +2.127 77 C3 14 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:31.209 +2.180 68 C3 15 Jack Aitken Renault 1:31.500 +2.471 103 C4 16 Daniel Ricciardo Renault 1:31.584 +2.555 45 C4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:32.067 +3.038 53 C3 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:32.198 +3.169 100 C4 19 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:33.290 +4.261 19 C3 20 George Russell Williams-Mercedes 1:33.682 +4.653 27 C3

Piloti impegnati nei test Pirelli 1 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:29.911 156 TEST* 2 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:31.006 133 TEST* 3 Carlos Sainz* McLaren-Renault 1:32.269 60 TEST*

Test F1 Bahrain, day 1 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.379 62 C3 2 Mick Schumacher Ferrari 1:29.976 +0.597 56 C5 3 Lando Norris McLaren-Renault 1:30.800 +1.421 22 C3 4 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.982 +1.603 42 C3 5 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:31.089 +1.709 71 C3 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.156 +1.777 77 C3 7 Daniel Ricciardo Renault 1:31.584 +2.205 45 C4 8 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:31.964 +2.585 32 C3 9 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:32.059 +2.679 32 C2 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:32.067 +2.687 53 C3 11 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:32.207 +2.827 64 TEST* 12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:32.708 +3.329 20 C3 13 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:33.290 +3.910 19 C3 14 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:33.653 +4.273 45 TEST* 15 George Russell Williams-Mercedes 1:33.682 +4.302 27 C3

Test F1 Bahrain, day 2 - Recap tempi e giri

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme 1 George Russell Mercedes 1:29.029 101 C5 2 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:29.095 +0.066 61 C5 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.319 +0.290 103 C3 4 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:29.795 +0.766 81 C3 5 Daniil Kvyat* Toro Rosso-Honda 1:29.911 +0.882 111 TEST* 6 Mick Schumacher Alfa Romeo-Ferrari 1:29.998 +0.968 70 C5 7 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:30.037 +1.008 143 C4 8 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:30.049 +1.020 35 C5 9 Dan Ticktum Red Bull-Honda 1:30.856 +1.827 135 C4 10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.903 +1.874 87 C4 11 Fernando Alonso* McLaren-Renault 1:31.006 +1.977 69 TEST* 12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1:31.209 +2.180 48 C3 13 Lando Norris McLaren-Renault 1:31.303 +2.274 72 C2 14 Jack Aitken Renault 1:31.500 +2.471 103 C4 15 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:32.198 +3.169 100 C4 16 Carlos Sainz* McLaren-Renault 1:32.269 +3.240 60 TEST*

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Giri effettuati per pilota

Pos Pilota Team Giri 1 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 214 2 George Russell Mercedes, Williams 155 3 Dan Ticktum Red Bull-Honda 135 4 Romain Grosjean Haas-Ferrari 129 5 Mick Schumacher Ferrari, Alfa Romeo 126 6 Carlos Sainz McLaren-Renault 113 7 Jack Aitken Renault 103 Sebastian Vettel Ferrari 103 9 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 100 10 Lando Norris McLaren-Renault 94 11 Lewis Hamilton Mercedes 77 12 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 68 13 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 67 14 Max Verstappen Red Bull-Honda 62 15 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 61 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 53 17 Daniel Ricciardo Renault 45 18 Robert Kubica Williams-Mercedes 19

Test F1 Bahrain, day 1-2 - Giri effettuati per team

Pos Team Giri 1 Toro Rosso-Honda 214 2 McLaren-Renault 207 3 Mercedes 205 4 Haas-Ferrari 197 Red Bull-Honda 197 6 Ferrari 159 7 Renault 148 8 Williams-Mercedes 146 9 Racing Point-Mercedes 128 10 Alfa Romeo-Ferrari 123

