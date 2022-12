Il solito Toto Wolff: "Sarà difficile riprendere Red Bull e Ferrari nel 2023"

Ci risiamo. Il numero 1 della Mercedes, Toto Wolff, ha partecipato all'episodio di fine anno del podcast della Formula 1 ''Beyond the grid'', provando ad alleggerire la pressione sui suoi e a scaricarla su quella dei rivali, una strategia già vista e rivista in casa Mercedes negli ultimi anni, anche quando erano nettamente favoriti per il titolo. L'annata 2022, invece, ha raccontato di una squadra in difficoltà a inizio stagione, ma che ha saputo rialzarsi alla grande nella seconda parte, lottando fino all'ultimo per la piazza d'onore del mondiale con la Scuderia Ferrari, alle spalle della Red Bull Racing. Tutta colpa, o merito, di un progetto estremamente ambizioso, che si è faticato a far funzionare nelle prime fasi, ma sul quale gli ingegneri della casa tedesca sembrano aver trovato una quadra sul finale di stagione.

F1 2022, GP Abu Dhabi: Lewis Hamilton (Mercedes)

SVILUPPO COMPLICATO Proprio per questo motivo ci si attende che la prossima auto del team AMG Mercedes possa esssere subito competitiva al via del 2023, ma Wolff frena, e afferma: ''Tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto. La logica mi porta a dire che la Red Bull sia stata dominante nell'ultima stagione, con 17 gare vinte su 22, per questo credo che sarà molto difficile pre noi avere un percorso di sviluppo più veloce di loro o di quello della Ferrari''.

F1 GP Usa 2022, Austin: Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari)

OBIETTIVI AMBIZIOSI L'obiettivo per la prossima stagione, dunque, quale potrebbe essere? ''Noi speriamo di vincere le gare con merito e di lottare per il campionato'' - afferma Wolff, tradendo un po' le affermazioni appena fatte - ''Marko dice che saremo competitivi? Lui ne so molto di gare, se pensa così lo accettiamo, ma anche a inizio anno aveva detto che saremmo riusciti a risolvere i nostri problemi e non è andata così''. In realtà di problemi la Mercedes ne ha risolti parecchi, e non pensiamo che in questi mesi a Stoccarda e a Breckley siano stati con le mani in mano.

F1 2022, GP Austria: il podio con Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc

UOMO SQUADRA L'ultimo pensiero Wolff lo dedica a Lewis Hamilton, il suo campione reduce da una stagione complicata, nella quale è giunto alle spalle del neo arrivato George Russell in classifica. ''Come personalità e per il modo in cui ha affrontato tutto il campionato, Lewis merita la nostra ammirazione. Ci sono stati momenti in cui la squadra era veramente demotivata, ma è proprio in questa situazione che Lewis ha raccolto le persone attorno a sé, motivandole e dando una dimostrazione di personalità che non ho mai visto prima in uno sportivo professionista''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/12/2022