F1, il tributo di Toto Wolff e della Mercedes a Niki: nasce a Brackley "Lauda Drive"

Toto Wolff ha inaugurato la via che porta al quartier generale del team Mercedes: un tributo al compianto ex presidente non esecutivo, Niki Lauda

È scomparso nel 2019 ma, di fatto, dalla Formula 1 non se n’è mai andato. Non, almeno, moralmente e visivamente, se guardiamo alle livree delle Mercedes 2020, 2021 e 2022, tutte marchiate con una stella a tre punte rossa, nel ricordo del celebre cappellino che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera da pilota, prima, e da dirigente sportivo, poi. Da oggi, Niki Lauda continuerà a segnare le vite dei dipendenti del team che lui stesso ha diretto come Presidente non esecutivo, visto che la Mercedes ha deciso di intitolargli anche una delle vie che portano al proprio quartier generale di Brackley, in Inghilterra.

F1 2022: Toto Wolff inaugura Lauda Drive nel quartier generale Mercedes AMG F1 di Brackley (Inghilterra)

TRIBUTO Un tributo fortemente voluto da Toto Wolff, team principal della Mercedes e grande amico di Niki, che al suo fianco ha vissuto una buona parte dell’epoca dei successi in serie della scuderia anglo-tedesca. Un tributo condiviso anche con la famiglia dello stesso Lauda, che ha concesso il permesso nell’utilizzo del nome del tre volte iridato F1 e anche con le autorità della cittadina britannica di Brackley, che hanno ovviamente dovuto avallare la richiesta del team di chiamare Lauda Drive una delle vie che portano alla fabbrica.

F1: Toto Wolff e Niki Lauda all'interno del paddock della Formula 1, nel 2015

PARLA TOTO “È un vero onore – ha spiegato Wolff – poter presentare al mondo Lauda Drive ed è stato fantastico vedere tanti membri della squadra riunirsi qui. Il nostro caro amico e collega Niki non avrebbe voluto clamore, ma sarebbe stato fiero di avere una via a suo nome. È stato un grande privilegio poter lavorare al suo fianco e io mi ritengo fortunato di poterlo considerare uno dei miei più cari amici. Niki è stato essenziale per il nostro successo, un presidente non esecutivo molto forte e che ci manca molto. Mi sarebbe piaciuto che fosse ancora qui con noi, perché quest’anno avrei avuto tante domande da fargli. La sua eredità continua in tante forme, ma è comunque speciale sapere che tanta gente passerà da Lauda Drive nei prossimi anni”.

