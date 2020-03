AMORE E GENI Nel giorno della festa del papà, tanti figli stanno facendo gli auguri ai propri padri, e molti di questi nel mondo del Motorsport, nel quale capita spesso che si sia diventati campioni grazie a un papà che faceva lo stesso mestiere. Dai Rossi ai Verstappen, dai Sainz agli Schumacher fino ai Rosberg, diamo un'occhiata alle coppie padre-figlo più note del mondo delle due e delle quattro ruote. Come dire: tanti auguri papà, e grazie per l'amore... e per i geni.