LA NOVITÀ È la grande e attesissima novità del mondiale 2021 di Formula 1. Per adesso ufficializzata solo per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, la Sprint Qualifying desta un mix tra curiosità e qualche malumore tra i fan che temono che venga snaturato il Dna storico della categoria. Liberty Media è però andata decisa con la volontà di testare l’epocale innovazione, che vedrà team e piloti impegnati con un format del weekend di gara totalmente rivisto in almeno tre appuntamenti del calendario 2021.

QUALI GARE? E se non è ancora chiaro in quali altre corse debutterà la “garetta” del sabato pomeriggio che deciderà la griglia di partenza del Gp vero e proprio – Monza è in pole position mentre per l’altra tappa inizialmente indicata nel Gp del Brasile a San Paolo c’è attesa per le eventuali variazioni decise dall’evoluzione della pandemia – oggi sono stati comunicati gli orari ufficiali del weekend d’esordio delle Sprint Qualifying. Scopriamoli insieme.

GLI ORARI Come già detto più volte, al venerdì ci sarà una prima ora di prove libere che si disputerà dalle 15.30 alle 16.30 italiane seguita, a partire dalle 19.00, dalle qualifiche tradizionali che decideranno la griglia di partenza della gara sprint. Al sabato è confermato l’orario classico delle PL3 che, però, in questo caso sono “solo” PL2: si parte alle 13.00 per la seconda sessione di free practice, seguita invece dalla Sprint Qualifying in programma dalle 17.30 alle 18.00 circa. Immutato invece il calendario domenicale, con il Gran Premio vero e proprio che continuerà a scattare alle 16.00. Qui il calendario completo della stagione con tutti gli orari aggiornati.