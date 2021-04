RIVOLUZIONE Le Sprint Qualifying rappresenteranno una piccola rivoluzione nel panorama della Formula 1, con weekend rimodulati in funzione della gara sprint del sabato, utile per stabilire la griglia di partenza del GP. Ma ciò che cambierà nei weekend designati a sperimentare l'ultima innovazione di format sarà anche, necessariamente, l'allocazione dei pneumatici. Pirelli ha spiegato come funzionerà, lato gomme, la ripartizione delle mescole in questi inediti fine-settimana.

Numero pneumatici

Saranno 12 i set di Pirelli P Zero slick, ossia le gomme da asciutto che ogni team avrà a disposizione per tutto il weekend, uno in meno rispetto ai 13 previsti dal format sin qui utilizzato. Di queste sei saranno morbide, quattro medie e 2 dure. A queste si aggiungono i consueti set extra per la pioggia: quattro intermedie e tre full wet, con la possibilità di disporre di un set extra di ''Cinturato Green Intermediate'' nel caso in cui FP1, FP2 o la sessione di qualifica si corrano in condizioni da bagnato. Se anche la Sprint Qualifying fosse bagnata, c'è un altro set bonus di gomme intermedie per tutti.

6 P Zero Red soft

4 P Zero Yellow medium

2 P Zero White hard

4+2 Cinturato Green intermediate

3 Cinturato Blue wet

Utilizzo dei pneumatici

Per quanto concerne l'utilizzo dei pneumatici nel corso del weekend di gara, il regolamento che segue è in via di definizione e potrebbe subire ulteriori modifiche: