Ferrari, a Monza un filming day segretissimo

OCCASIONE IMPORTANTE Era in programma oggi a Monza il filming day della Ferrari. Nei 100 km concessi dal regolamento, e con Charles Leclerc alla guida, la scuderia di Maranello ha potuto produrre nuovo materiale video e foto della vettura senza i loghi dell'ex sponsor russo Kaspersky, ancora presente sulla livrea in occasione del precedente giorno di riprese svolto alla vigilia dei test invernali di Barcellona. L'occasione è stata però utile anche in vista dell'atteso weekend del GP Spagna. A Barcellona, infatti, la F1-75 presenterà gli attesi aggiornamenti che dovrebbero permetterle di rispondere al passo in avanti mostrato dalla Red Bull a partire dalla gara di Imola.

ACCESSO VIETATO È praticamente certo che le novità fossero già presenti sulla monoposto che oggi ha girato a Monza e che la Ferrari ne abbia approfittato per raccogliere dati sui nuovi particolari montati. Un indizio a riguardo è dato dalle misure di sicurezza adottate oggi per impedire ogni tipo di accesso alle zone attorno al circuito. Gli ingressi sono stati tutti sbarrati, impedendo a tifosi e curiosi di avvicinarsi. Della F1-75 è presente sui social qualche foto presa dal bosco, in cui il guard rail copre però tutta la metà inferiore della vettura. Proprio in quella zona sono attese novità importanti riguardandti il fondo e i sidepod.

OGNI GRAMMO E' IMPORTANTE In Spagna potrebbe debuttare anche un nuovo alettone posteriore sviluppato per ridurre il drag della vettura. A riguardo, dalla foto circolata oggi si nota che il DRS era color argento e non nero come al solito, suggerendo che potesse essere nuovo rispetto a quello solitamente utilizzato fino ad oggi. Infine, per diminuire il peso della vettura, la Ferrari starebbe ricorrendo anche alla rimozione della pellicola trasparente dalla vernice della carrozzeria. Un modo per guadagnare appena 700 grammi, ma un dettaglio che in F1 ha un peso molto superiore a quello apparente.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2022