Ralf Schumacher: "L'Aston Martin è un candidato forte per il futuro di Leclerc"

Raffreddata la pista che portava Lewis Hamilton al clamoroso approdo in Ferrari, il mercato continua a ruotare attorno alle supposizioni relative ai piloti della scuderia di Maranello. Al centro dell'attenzione rimane in particolare Charles Leclerc, il quale è attualmente legato al Cavallino Rampante da un contratto valido fino alla fine del 2024. Il monegasco ha ribadito il suo amore verso la Ferrari, ma se i risultati dovessero continuare a latitare come in questa prima metà di 2023 potrebbe anche cedere di fronte a proposte particolarmente allettanti.

L'OPZIONE ASTON MARTIN Secondo Ralf Schumacher, nel futuro di Leclerc più che la Red Bull o la Mercedes potrebbe esserci l'Aston Martin, scuderia in grande ascesa: ''La Mercedes non è così attuale al momento ed è lecito ritenere che Hamilton continuerà lì. Credo che un forte candidato sia l'Aston Martin, perché anche loro devono guardarsi intorno. Fernando Alonso avrà ancora un anno poi''.

TANTI FATTORI PRO Oltre agli ottimi risultati di questa stagione, quello dell'Aston Martin sta diventando un sedile ambito anche per altri motivi. Innanzitutto l'ingaggio di Dan Fallows dalla Red Bull, molto discusso nei mesi passati con l'ingegnere che è ormai ritenuto uno dei direttori tecnici più di valore nel paddock. Il boss Lawrence Stroll non sta bandando a spese e nel futuro prossimo entrerà in funzione anche una nuova galleria del vento. Infine, all'orizzonte c'è la partnership con la Honda che inizierà nel 2026 e che porterà la squadra ad aver le power unit che con Red Bull stanno dominando le ultime stagioni.

I DUBBI SU LANCE A favorire l'approdo di Leclerc potrebbe essere anche lo scarso rendimento di Lance Stroll, lontano anni luce da quello di Alonso. Schumacher lo ha sottolineato: ''Chissà, se il figlio di Lawrence Stroll non raggiungerà gli obiettivi della stagione, potrebbero aver bisogno di portare un altro pilota forte per il futuro, costruendo insieme a Fernando Alonso. Di conseguenza, questa sarebbe una possibilità logica per Leclerc, considerando anche la partnership con la Honda''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/06/2023