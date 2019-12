SESTO ANNIVERSARIO Domani, 29 dicembre 2019, sarà il sesto anniversario dell'incidente sugli sci che ha coinvolto Michael Schumacher. Una caduta come ne avvengono tante, ma resa drammatica nelle conseguenze dall'impatto della sua testa - seppur protetta dal caschetto - con alcune pietre. Da quell'episodio, avvenuto sulle nevi di Meribel in Svizzera, la vita del sette volte campione del mondo di F1 è completamente cambiata e la famiglia ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulle reali condizioni dell'ex pilota tedesco.

IL MESSAGGIO DI CORINNA La moglie Corinna ha rilasciato poche dichiarazioni in questi anni e la maggior parte sono state rivolte a pubblicizzare e valorizzare le attività benefiche dell'associazione KeepFighting, nata proprio in seguito all'incidente che ha coinvolto Schumacher. Attraverso diverse iniziative, questa associazione raccoglie fondi per sostenere le vittime di lesioni simili a quelle dell'ex ferrarista, nonché la ricerca sulle lesioni al cervello e al midollo spinale. In questi giorni di festa, Corinna Schumacher ha reso pubblico un nuovo messaggio, al solito abbastanza criptico e incentrato più sul movimento di beneficenza che sul marito: ''Molte piccole caselle possono formare un enorme mosaico. Insieme siete più forti ed è esattamente così che le forze combinate del movimento KeepFighting rendono più facile incoraggiare gli altri''.

SI MOBILITA IL FAN CLUB Intanto, in vista della triste ricorrenza del 29, il fan club di Kerpen metterà online una nuova pagina sui social media chiamata ''KeepFightingMichael'' che farà da supporto all'omonima associazione benefica. Reiner Ferling, presidende del fan club della città natale di Schumacher, ha dichiarato: ''Sfortunatamente, è giunto il momento del sesto anniversario dell'incidente di Michael. Sei anni pieni di speranza che Michael possa un giorno uscire di nuovo in pubblico. Sappiamo che è in buone mani, che riceve amore, sicurezza e fiducia. Michael può ritenersi fortunato ad avere una famiglia così forte alle spalle. Come fan club, forniremo tutto il tipo di supporto che possiamo fornire''.