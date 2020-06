UNA NUOVA ACCADEMIA Dopo Red Bull, Renault e Ferrari, anche la Sauber ha la sua Academy dove far crescere giovani piloti con il sogno di vincere, un giorno, in Formula 1. L'azienda svizzera ha annunciato la nascita di ''Sauber Academy'' in occasione delle celebrazioni per il 50° compleanno di vita, data che coincide con il 110° anno dalla fondazione dell'Alfa Romeo, brand con cui il team di Hinwil gareggia in Formula 1.

QUATTRO SPERANZE Sono già quattro i giovani talenti iscritti al programma: il francese Théo Pourchaire (classe 2003), vincitore del campionato di Formula 4 tedesco; lo scozzese Dexter Patterson (2003), proveniente dal Sauber Karting Team; il ceco Petr Ptacek (2002), pilota di Formula Renault Eurocup; il brasiliano Emerson Fittipaldi Jr (2007), figlio del leggendario pilota brasiliano bi-campione del mondo di Formula 1, alla prima esperienza al volante di un'accademia. A spiegare i programmi del team sono stati Frederic Vasseur, CEO di Sauber e Alfa Romeo Racing, e Beat Zehnder, direttore sportivo del team.

FILOSOFIA SAUBER ''Investire sui giovani talenti è sempre stata una parte centrale della filosofia Sauber'' - ha spiegato Vasseur - ''La nostra Academy è solo l'ultimo progetto volto a scoprire stelle del futuro e guidarle attraverso la loro carriera, fornendogli strumenti adeguati, educazione e risorse per avere successo nel mondo del Motorsport''. Sulla stessa linea d'onda Zehnder, che seguirà da vicino il poker di giovanissimi: ''Non vedo l'ora di lavorare con questi quattro giovani talenti, sono tutti in diverse fasi delle rispettive carriere, ma ognuno ha le capacità grezze che aiuteremo ad affinare per portare il loro viaggio fino in Formula 1''.

CUORE DI PAPÀ Anche Emerson Fittipaldi, ci ha tenuto a commentare l'inclusione del figlio nel programma per giovani talenti della Sauber: ''Quando ho saputo che Emmo Jr era stato selezionato sono stato estremamente contento per lui, un passo cruciale per la sua giovane carriera. La Sauber è una organizzazione di eccezionale prestigio ed esperienza, Emmo sta costruendo una solida base per cercare di diventare un giorno un pilota di Formula 1. Sono fiducioso che con la adeguata guida di Vasseur e Zahnder, che conosco da molti anni, potrà prepararsi nel modo giusto per avere successo dentro e fuori dalla pista''.