Sainz e il matrimonio con la Ferrari: "Voglio rinnovare e per più di un anno"

Nel 2023 Carlos Sainz è stato l'unico pilota a vincere un gran premio senza guidare una Red Bull. Una piccola grande impresa in quel di Singapore che ha nobilitato la sua terza stagione in Ferrari, arricchita anche dalla pole position conquistate a Monza e ancora sul circuito cittadino asiatico. Nel corso di un evento organizzato da uno dei suoi sponsor personali, lo spagnolo ha tracciato un bilancio del campionato da poco concluso e soprattutto ha guardato al futuro, spiegando cosa si aspetta dal 2024.

Il podio del GP Singapore 2023 a Marina Bay con Sainz (Ferrari), Norris (McLaren) e Hamilton (Mercedes)

LA STAGIONE APPENA CONCLUSA Parlando del 2023, anno concluso al settimo posto del mondiale Piloti con un bottino di 200 punti, Sainz ha dichiarato: ''È stato un anno difficile, con una macchina che andava meglio al sabato che alla domenica. In gara scivolavi indietro e uscivi dal circuito frustrato, ma al lunedì eri di nuovo pieno di ottimismo. Gara dopo gara al ritorno cercavamo soluzioni per essere più forti''.

IL 2024 E IL CONFRONTO CON RED BULL Guardando al futuro, Sainz ha già spiegato che ci vuole pazienza e che bisognerà attendere i test invernali per le prime risposte concrete. Parlando degli obiettivi fissati dalla Ferrari per questo inverno ha aggiunto: ''Mancano ancora parecchi incontri per analizzare il tutto. A gennaio arriverà la revisione, un mese dopo la partenza e lì si potrà vedere tutto meglio. La Red Bull capisce benissimo cosa deve avere la macchina con questi regolamenti. Si vede che al sabato possiamo batterli o eguagliarli, si vede che non siamo lontani, ma in gara abbiamo mezzo secondo al giro che alla fine diventa mezzo minuto. Abbiamo tutti imparato che il loro grande vantaggio è la versatilità alla domenica. È lì che penso che dobbiamo trovare la chiave. Nel giugno 2022 pensavamo di non essere così lontani come lo pensava la Mercedes, ma il 2023 ci ha dimostrato che non stavamo andando nella direzione giusta''. Sulla scuderia austriaca, autentica dominatrice della stagione, lo spagnolo ha poi detto: ''Credo che non abbia avuto bisogno di andare al 100% in tutte le gare e lo ha fatto solo quando ne aveva bisogno. Questo è quello che mi spaventa più di tutto ed è per questo che dico alla Ferrari che non abbiamo bisogno migliorare quattro volte, ma sei per batterli, per evitare che quei 5 o 10 secondi se ne vadano. Devi portare quella mentalità per il prossimo anno''.

OBIETTIVO PERSONALE Sainz con la Ferrari ha vinto una gara nel 2022 e una nel 2023. Lo spagnolo il prossimo anno vuole proseguire questo trend e migliorarlo: ''Non si può pretendere nulla dalla Ferrari perché sono i primi a voler vincere. Vogliono vincere dal 2008. Ci siamo tutti posti questo obiettivo e posso solo pretendere che ciò che non funziona nella macchina, che so che sicuramente non funzionerà, non continui. Ma ehi, ho vinto un gran premo nel '22, un altro nel '23 e vediamo se riesco a conquistarne due nel '24, questo è l'obiettivo''.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz (Ferrari) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc nei primi giri di gara

IL RINNOVO DI CONTRATTO Infine, Sainz ha dedicato un lungo intervento alla questione del rinnovo contrattuale con la Ferrari. L'attuale accordo scade al termine del 2024, così come per Charles Leclerc. Nonostante qualche voce di mercato lo affianchi ai nomi di Aston Martin e dell'Audi, che arriverà in F1 solo nel 2026 in partnership con la Sauber, lo spagnolo sembra intenzionato a rinnovare con il Cavallino Rampante, soprattutto a determinate condizioni: ''Ci sono state conversazioni, voglio iniziare il 2024 sapendo dove correrò nel 2025, quale sarà la mia prossima destinazione e la mia priorità è rinnovare e continuare per molti altri anni. Entrambe le parti sono felici. Abbiamo tre mesi per raggiungere quell'accordo prima della prima gara, si parla di cosa mi offrono ma non faccio speculazioni, voglio rinnovare e mi piacerebbe farlo per più di un anno. Questa è la mia intenzione e mi sento molto valorizzato da Fred Vasseur e dalla Ferrari, mi sento amato e rinnoverò se mi sento ancora così. Sanno di cosa sono capace da tre anni, le mie qualità. Forse Monza era più un messaggio per i tifosi, così emozionati e divertiti da vedermi essere davanti con la Ferrari in casa contro la Red Bull. C'è stato un maggior legame, il mio status nella squadra non è cambiato, spero che di fronte ai tifosi lo sia stato''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/12/2023