Vasseur: "La Ferrari 2024 sarà nuova al 95%". Ecco la data di presentazione

Si è tenuta a Maranello la tradizione cena di Natale che la Scuderia Ferrari organizza ogni anno con la stampa. Nell'occasione, il team principal Frederic Vassuer ha svelato la data di presentazione della prossima monoposto rossa, quella che cercherà il riscatto rispetto a una stagione 2023 con qualche picco ma ben distante dall'obiettivo minimo che ogni anno si pone una casa blasonata come quella del Cavallino Rampante: vincere il titolo iridato. Per farlo il manager francese ha impostato una vera e propria rivoluzione tecnica, al punto che ai giornalisti ha confidato che la nuova auto sarà estremamente rinnovata, Ma andiamo per ordine. ''La macchina del 2024 sarà presentata il 13 febbraio, il resto lo saprete quel giorno. Perché non abbiamo scelto ancora San Valentino? Per avere un giorno in più prima dei test''.

F1 2023, presentazione Ferrari SF-23

RIVOLUZIONE LIEVE D'altra parte Vassuer ha spiegato di non essere scaramantico: ''Non è questione di fortuna o sfortuna, in Formula 1 dipende tutto dal carico aerodinamico, e per questo motivo sarebbe bello poter regalare a Leclerc e Sainz una vettura che possa essere competitiva già a marzo, in occasione della prima gara del campionato''. Ovviamente nessuna indiscrezione sulle forme della sorella della SF-23 scesa in pista quest'anno. Per conoscerne le pance, il musetto e più in generale le linee, occorrerà attendere poco meno di due mesi, ma una cosa è certa: lo staff tecnico di rettoda Enrico Cardile ha cambiato totalmente la direzione di sviluppo, al fine di rendere la monoposto più competitiva. ''La stabilità nei regolamenti non consente rivoluzioni'' - premette Vasseur - ''Tuttavia modificheremo il 95% della vettura. Abbiamo cercato di migliorare ogni singolo dettaglio alla ricerca di maggiori prestazioni e i piloti sono stati coinvolti fin dall'inizio del progetto. Ci aspettiamo di essere più veloci e i riscontri al simulatore lo stanno già confermando, ma solo il confronto cronometrico con la Red Bull potrà dirci quanto''.

F1 2023, Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari)

CONFERMA IN ARRIVO? Per migliorare sarà essenziale soprattutto eliminare i punti deboli che hanno limitato il campionato di Leclerc e Sainz quest'anno, e cercare di mantenere i punti di forza. ''Il degrado delle gomme non è l'unico fattore ad averci frenato'', prosegue il team principal. ''In alcune gare dovevamo spingere per il tenere il passo degli avversari e questo influiva, perciò non possiamo fare molto di più per migliorare la gestione delle gomme, dobbiamo solo avere una macchina più rapida''. Sui piloti, infine, Vasseur sottolinea: ''Abbiamo dimostrato di aver trattato sempre Charles e Carlos allo stesso modo, senza fare favoritismi in pista. Non c'è un numero uno, ed entrambi sono punti fermi per noi. Nel 2023 hanno fornito prestazioni simili, con Carlos che ha avuto una buona sequenza fra Monza e Singapore e Charles che è andato meglio nelle gare finali. A fine anno, i due hanno fatto quasi gli stessi punti e il nostro obiettivo è giungere a rinnovare il contratto a entrambi entro l'inizio del prossimo campionato''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/12/2023