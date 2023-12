Sainz predica calma sulla nuova Ferrari: "Aspettiamo i test in Bahrain"

Gli obiettivi principali della Ferrari in questo inverno che porterà alla stagione 2024 riguardano la risoluzione dei problemi che più hanno condizionato il rendimento della SF-23, vettura in grado di conquistare ben sette pole position nel Mondiale da poco terminato, ma convertendone soltanto una in vittoria, con il successo ottenuto da Carlos Sainz nel GP Singapore.

DAL SIMULATORE ALLA PISTA Riuscire ad avere una vettura con un passo gara più costante e competitivo, oltre a un retrotreno meno instabile, rappresenta dunque la priorità del lavoro degli uomini di Maranello. Reduce da alcune sessioni di lavoro al simulatore, Carlos Sainz ha raccontato le sue sensazioni in un'intervista ad Autosport: ''Penso che dovremo aspettare fino ai test. Credo che sia incredibilmente difficile saperlo. L’auto al simulatore si comporta sicuramente in maniera diversa, ma penso che fino a quando non metteremo la macchina in 100 chili di carburante e non useremo realmente le gomme, sarà impossibile vedere come la monoposto tratta effettivamente gli pneumatici, come regola il ritmo e come sarà influenzato il nostro passo di gara. Questo lo sapremo solo nei test in Bahrein, quando la metteremo in pista. Nel frattempo, possiamo concentrarci solo sull’aggiunta di prestazioni alla vettura nella galleria del vento e cercare di migliorarla''.

L'INCONSISTENZA Un altro aspetto che ha condizionato la stagioen 2023 della Ferrari è stata l'incostanza di rendimento della SF-23, con alcuni weekend in cui la Rossa è stata grande protagonista alternati ad altri decisamente anonimi. Sainz a riguardo ha spiegato: ''L’abbiamo capito e ora lo mettiamo in pista e cerchiamo di massimizzarlo ogni fine settimana. Penso che stiamo facendo un lavoro molto migliore in questo senso. È quasi incredibile che possano verificarsi queste oscillazioni delle prestazioni. Ma è la F1 di oggi. Ora dobbiamo concentrarci per essere sicur di capire perché la macchina è forte su alcuni circuiti e perché è così debole in altri tipi di tracciati e curve''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/12/2023