Il cinese Yifei Ye lascia Porsche e passa in Ferrari

Jenson Button al suo posto in Jota

YE LASCIA PORSCHE La conferma è arrivata in mattinata: il cinese Yifei Ye è un nuovo pilota della Ferrari. La notizia era nell'aria da tempo ma l'annuncio del reparto corse GT delinea molti aspetti della stagione 2024 nel WEC. Primo fra tutti la presenza della terza 499P schierata da AF Corse e che Ye dovrebbe guidare al fianco di Robert Kubica, ufficializzato nelle scorse settimane.

PROGRAMMI DA ANNUNCIARE Sebbene il comunicato stampa non indichi esattamente l'impiego del cinese sull'Hypercar di Maranello (l'annuncio verrà fatto in seguito) è facile pensare che l'ex formulista ritroverà il compagno di team con cui corse nella LMP2 di WRT sfiorando peraltro la vittoria nel 2021 alla 24 ore di Le Mans. Dopo un breve trascorso nelle formule (campione F4 francese nel 2016 e dell'Euroformula Open nel 2020), Ye ha gareggiato con successo nei prototipi vincendo l'European e l'Asian Le Mans Series e collezionando già tre partenze a Le Mans.

BUTTON IN JOTA Ye, come detto, lascia il vivaio junior di Porsche che lo aveva girato al team privato Jota con cui gareggiava sulla 963 nel WEC. Al suo posto arriverà Jenson Button. L'ex pilota di Formula 1 era già stato indicato nel team inglese, inizialmente con la presenza di Kubica. Ma il polacco ha invece confermato le voci che volevano quest'ultimo assieme a Ye firmando per la Ferrari.

Pubblicato da Marco Borgo, 18/12/2023