POLVERONE SENZA FONDAMENTO Un caso costruito sul nulla. Dopo il GP Bahrain, alcune indiscrezioni riportavano di rapporti congelati tra Lewis Hamilton e George Russell, dopo che era emerso come il giovane pilota della Williams fosse il candidato numero 1 a prendere il posto del campione del mondo in carica. Una voce nata da una risposta di Russell nel corso di un'intervista, dalla quale si è voluto creare un caso che qualcuno ha cavalcato nella spasmodica ricerca di click e visualizzazioni. Come siano andate realmente le cose lo ha chiarito proprio il talento del vivaio Mercedes, alla vigilia del GP Emilia Romagna.

RISPOSTA FRAINTESA A Imola, Russell ha spiegato: ''La domanda che mi era stata posta era: 'Hai parlato con Lewis dopo il Bahrain?'. Io ho risposto: 'No, non l'ho fatto'. Proprio come non faccio nella maggior parte dei gran premi. Ma quando ci vediamo, ovviamente parliamo. È sempre stato così e lo è ancora. Il mio rapporto con Lewis non è in alcun modo diverso da prima, non ci sono problemi tra noi''.

LA CHANCE MERCEDES L'unica cosa che c'è di reale è che il 2021 rappresenta uno snodo importante per Russell. In caso di mancata promozione in Mercedes, l'inglese potrebbe accasarsi altrove, ripetendo in parte quanto accaduto negli anni scorsi con Esteban Ocon: ''Faccio parte della famiglia Mercedes dal 2016. Da allora la situazione non è cambiata. Devo mostrare le mie prestazioni in pista per guadagnarmi la mia occasione e non sto pensando a nient'altro'' ha aggiunto a riguardo, sperando che ora qualcuno non titoli che tra lui e il team della casa di Stoccarda si è ormai ai ferri corti...