Autore:

Simone Dellisanti

ADESSO BASTA...Quando uno si arrabbia, si arrabbia. E non che Daniel Ricciardo non ne avesse le ragioni visto che dopo l'ennesima rottura meccanica della sua Red Bull nel GP del Messico, il pilota partente dal team dei bibitari non ne aveva certo mandate a dire ai suoi, minacciando nel post gara che non avrebbe più guidato la Red Bull negli ultimi due Gran Premi della Formula Uno 2018. Ma a Daniel sono bastati giusto pochi giorni per calmarsi e per tornare sui suoi passi (probabilmente qualcuno deve avergli ricordato tutti i soldi degli sponsor che sono ancora in ballo da qui alla fine della stagione e che se non fosse salito in macchina non avrebbe intascato 'una mazza') sta di fatto che Daniel ci sarà a bordo della Red Bull, sia in Brasile sia ad Abu Dhabi. E poi liberi tutti. Ricciardo inizierà la sua nuova avventura in Renault, mentre Pierre Gasly esordirà al fianco di Verstappen.

..O NO? “Voglio parlare di alcune cose accadute in Messico. Per prima cosa correrò le ultime due gare, questo è il mio mestiere e non faccio altro nella mia vita. Quest’anno ci sono stati alti e bassi e non posso nascondere che per me è stato frustrante. Nonostante ciò, ora voglio guardare a me stesso e ai ragazzi della squadra, per dare il massimo in queste ultime due gare prima di salutarci. Sarò lì con loro, avevo solo bisogno di un paio di giorni di riposo, ma ora mi sento bene“. Queste le parole che Daniel Ricciardo ha affidato a Instagram.