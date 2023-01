Altri 150.000 biglietti in vendita per i GP Italia ed Emilia Romagna

Per gli appassionati di F1 italiani arriva una nuova occasione per assistere dal vivo alle tappe italiane del mondiale di F1 2023. A partire dalle ore 12 del 30 gennaio, infatti, si apre la seconda fase di vendita dei biglietti per il GP Emilia Romagna e per il GP Italia. Il primo gran premio, sesto appuntamento del campionato, si disputerà all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 19 al 21 maggio. Il secondo, quindicesimo round stagionale, si terrà all'Autodromo Nazionale di Monza dall'1 al 3 settembre.

TANTI BIGLIETTI La prima fase di vendita era stata aperta poco prima di Natale e ha visto ben 27.000 biglietti venire acquistati nel giro di pochi giorni. Ora, saranno ben 150.000 i tagliandi messi a disposizione, così distribuiti: 90.000 per Imola e 60.000 per Monza.

TUTTE LE INFO I biglietti per i GP Emilia Romagna e GP Italia 2023 possono essere acquistati sui siti ufficiali degli autodromi, ossia www.monzanet.it e www.autodromoimola.it, nonché tramite il sito di Ticketone. Prosegue parallelamente, fino a esaurimento scorte, anche la vendita dei biglietti riservati ai Soci ACI.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/01/2023