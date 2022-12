C'è la F1 sotto l'albero: dal 21 dicembre via alla vendita dei biglietti per Monza e Imola

Con la campagna "Xmas Gift", Aci Sport mette i GP di F1 sotto l'albero: al via dal 21 dicembre la vendita di 8.000 tagliandi per Imola e 6.500 per Monza. Sarà un click day preludio della vendita generale

C’è un gran premio di Formula 1 sotto l’albero. Anzi, meglio, addirittura due: è questo il regalo di Natale che Aci Sport ha pensato di confezionare per i tifosi italiani (e non solo) di F1, programmando per le ore 12.00 del 21 dicembre 2022 la vendita di alcuni biglietti per assistere al GP Emilia Romagna 2023 a Imola, in programma nel weekend del prossimo 21 maggio, e anche per il GP Italia 2023 a Monza, che si terrà nel fine settimana del 3 settembre.

F1 GP Emilia Romagna 2020, Imola: Atmosfera del circuito

XMAS GIFT Essere tra i ritardatari nell’acquisto dei regali potrebbe, stavolta, essere un vantaggio vista la possibilità di acquistare con grande anticipo dei tagliandi per assistere a una delle due gare (o magari ad entrambe) di Formula 1 italiane inserite nel calendario 2023. Aci Sport ha infatti ideato la campagna denominata “Xmas Gift”, che comporterà la vendita di 8.000 biglietti per Imola e 6.500 per Monza, ripartiti tra vari settori e tipologie di accesso.

VENDITA GENERALE Si tratta, dunque, soltanto di una parte dei biglietti complessivamente disponibili ed è facile immaginare che il 21 dicembre assisteremo a un vero e proprio “click day” che premierà soltanto i tifosi più rapidi. Tutti gli altri, però, non dovranno disperare: la vendita generale sarà aperta più avanti, con un numero decisamente più corposo di tagliandi a disposizione. Prezzi e modalità di acquisto saranno comunicati nei prossimi giorni sui siti ufficiali dei due circuiti, autodromoimola.it e monzanet.it.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/12/2022