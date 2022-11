Autodromo di Monza, nuova organizzazione dopo le polemiche del GP: torna Alfredo Scala

L'Autodromo Nazionale cambia per rispondere alle più esigenti richieste della Formula 1 per l'organizzazione dei GP: Alfredo Scala si affiancherà all'attuale direttrice Alessandra Zinno

A Monza, si cambia. Dopo le polemiche divampate per le carenze nell’organizzazione dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1 e per i dubbi sulla possibilità di allestire correttamente la Fan Zone, sequestrata dalle forze dell’ordine fino a poche ore dall’inizio dell’evento, la struttura dell’Autodromo Nazionale si rafforza. È quanto stabilito dall’assemblea degli azionisti del circuito – che quest’anno ha festeggiato l’anniversario dei 100 anni dalla sua fondazione – che ha deciso di nominare Alfredo Scala come Direttore Generale aggiunto.

F1 2013: Alfredo Scala è già stato direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza

VEDI ANCHE

NUOVA STRUTTURA Scala, che attualmente è Dg dell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga e che comunque manterrà il suo ruolo alla guida della pista romana, arriva con lo scopo di garantire un’organizzazione del GP d’Italia “secondo standard organizzativi più evoluti – si legge nel comunicato ufficiale di SIAS Spa – nonché della necessità di una nuova e qualificata conduzione dell’impianto sportivo per un sempre maggiore efficiente governo di tutti gli eventi motoristici in calendario”. Scala, di ritorno a Monza dopo l’esperienza già intrapresa negli anni scorsi, si aggiungerà dunque alla direttrice Alessandra Zinno, che manterrà nello specifico il compito di “valorizzare ulteriormente la promozione e lo sviluppo del brand Monza 100”. La ristrutturazione sarà operativa già dal prossimo 1 dicembre.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2022